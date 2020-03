Spanje gaat op slot: Barcelona overweegt landstitel op te eisen

Spanje is na Italië het land in Europa dat het hardst getroffen is door het coronavirus, met ruim 6000 besmettingen en 191 doden. De regering riep zaterdag alle inwoners op om thuis te blijven om zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De Spanjaarden mogen vanaf maandagochtend acht uur zelfs alleen nog de deur uit om boodschappen en medicijnen te halen, om naar het ziekenhuis of naar werk te gaan en in 'noodgevallen'.

De kans is dan ook bijzonder klein dat LaLiga over twee weken daadwerkelijk zal worden hervat. Spaanse sportkranten sluiten niet uit dat de nationale competitie voor het eerst in de 91-jarige geschiedenis niet zal worden afgemaakt, terwijl Sport op de voorpagina van de zondageditie verzekert dat Barcelona in dat geval er alles aan gaat doen om bij de bevoegde instanties de landstitel op te eisen.

In LaLiga staan officieel nog elf speeldagen op het programma en Barcelona leidt de dans: het team van Quique Setién heeft twee punten meer dan aartsrivaal Real Madrid, 58 om 56. De Catalanen zullen zich naar verluidt beroepen op het feit dat meer dan 70 procent van de competitiewedstrijden is afgewerkt: 27 van de 38 speeldagen. Daarnaast zal Barcelona volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië wijzen op de status van winterkampioen: ook na 19 speeldagen was de club koploper.

Sport gaat ervan uit dat Real Madrid ‘felle tegenstand’ zal bieden als Barcelona dit inderdaad van plan is. De club uit de hoofdstad was een week voor het stilleggen van de competitie nog lijstaanvoerder van LaLiga, maar de 2-1 nederlaag bij Real Betis én de 1-0 zege van Barcelona op Real Sociedad zorgden ervoor dat de rollen nu zijn omgedraaid. Indien de competitie inderdaad niet meer wordt hervat, is het aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) en de organisator van LaLiga (LFP) om samen knopen door te hakken.

In de reglementen van de RFEF en LaLiga wordt volgens Sport geen rekening gehouden met de gevolgen van het niet kunnen afmaken van een competitieseizoen. LaLiga startte in februari 1929 met tien teams en sindsdien kon elk seizoen worden afgemaakt. Alleen de burgeroorlog tussen 1936 en 1939 zette een streep door het Spaanse voetbal. De betrokken partijen zullen zodoende moeten beslissen of er een kampioen moet worden aangewezen óf dat het seizoen als ongeldig wordt verklaard. Mocht er geen akkoord worden bereikt, dan is het aan bondsvoorzitter Luis Rubiales om een eindoordeel te vellen.