Vrouw van Mikel Arteta onthult: ‘Hij zou gewoon naar zijn werk zijn gegaan’

Arsenal maakte donderdagavond laat bekend dat Mikel Arteta het coronavirus heeft. Het zorgde ervoor dat de Premier League een dag later alsnog ervoor koos om de competitie in Engeland ieder geval tot 3 april stil te leggen. Lorena Bernal, de vrouw van Arteta, verzekert dat haar man gewoon naar zijn werk zou zijn gegaan als het niet het coronavirus maar iets anders zou zijn geweest.

Bernal benadrukt op Instagram dat het goed gaat met haar man. “Ik wil iedereen bedanken voor de positiviteit, berichten, emails en telefoontjes”, geeft de voormalig Miss Spanje aan. “Het is werkelijk overweldigend. Ik snap dat iedereen wil weten wat er aan de hand is. Mijn man voelt zich okay, hij voelt zich goed. Het klopt dat hij de symptomen van het virus had, maar deze symptomen hadden niet kunnen voorkomen dat hij onder normale omstandigheden gewoon naar zijn werk zou zijn gegaan.”

“Hij zou gewoon ibuprofen of paracetamol hebben genomen en naar zijn werk zijn gegaan, het is niet ernstigs. Hij had wat koorts, wat hoofdpijn, maar meer niet”, benadrukte Bernal. “Dat is hoe hij het heeft beleefd. Onze kinderen en ikzelf hebben nergens last van. Het is niet voor iedereen een dodelijk virus. Sommigen hebben gelukkig alleen last van milde symptomen."

De Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal was afgelopen woensdag al vóór het nieuws over Arteta afgelast omdat spelers en stafleden contact hadden gehad met Olympiacos-eigenaar Evangelos Marinakis, een andere slachtofffer van het coronavirus. Ook een niet bij naam genoemde speler van Everton zou het virus hebben, terwijl ook diverse spelers van Leicester City en Bournemouth in quarantaine zouden zijn gegaan.