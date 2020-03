‘Ik reed door de McDrive om een Big Mac voor Cristiano Ronaldo te regelen’

Cristiano Ronaldo is niet alleen een van de beste maar ongetwijfeld ook een van de fitste voetballers ter wereld. De afgelopen maand 35 jaar geworden aanvaller van Juventus en het nationale elftal van Portugal wordt al jaren bedolven onder complimenten over de manier waarop hij zijn lichaam onderhoudt. Toch was de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or in het verleden ietwat minder kieskeurig als het op voeding aankwam.

Wayne Rooney maakte in de zomer van 2004 de overstap van Everton naar Manchester United, een jaar na de transfer van Ronaldo van Sporting Portugal naar Old Trafford. De twee raakten bevriend en het was de Engelsman die vrijwel altijd achter het stuur plaatsnam als er naar het trainingscomplex of het stadion moest worden gereden. “We gingen destijds altijd samen naar wedstrijden en trainingen”, memoreert Rooney in een interview met The Times.

“Ik herinner me nog goed dat we op de avond voor een wedstrijd bij een McDonald’s stopten omdat Ronaldo een BigMac wilde”, vertelt de speler-trainer van Derby County. “Hij probeerde wat kilo’s aan te komen omdat hij zo dun was. Ik reed en moest door de McDrive rijden om een BigMac voor hem te regelen.”

Rooney en Ronaldo vormden destijds een dodelijk duo bij Manchester United en wonnen in clubverband de Champions League, de Premier League, de League Cup en het WK voor clubteams. De Portugees was daarna succesvol met Real Madrid en laat nu ook bij Juventus zien nog lang niet versleten te zijn. Italiaanse media verzekerden recent dat Ronaldo elke dag zes keer eet en vijf keer slaapt om zijn loopbaan zo lang mogelijk te continueren.

“Hij heeft vier kinderen, ik heb geen idee hoe hij dat invult”, erkent Rooney. “Kijk naar het lichaam van Ronaldo en kijk naar dat van mij. Ik heb nooit het beste lichaam gehad, maar ik kan in ieder geval negentig minuten spelen. Ik kan elke dag trainen. Ik heb geen fysieke problemen. Ik stop als deze zich wel gaan voordoen.”