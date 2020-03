Politie onderzoekt gewelddadige overval op familie van Jan Vertonghen

De familie van Jan Vertonghen was afgelopen week het slachtoffer van een gewelddadige overval, zo melden Britse media zondag. Vier overvallers drongen dinsdagavond het huis van de verdediger van Tottenham Hotspur binnen. Vertonghen zelf was afwezig: Tottenham Hotspur speelde een uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League, maar de familie van de Belg was daarentegen thuis.

Vertonghen’s vrouw Sophie De Vries en hun twee kinderen waren thuis toen rond de klok van acht uur vier overvallers het huis binnendrongen. De familie zou onder hevige bedreiging van messen en machetes diverse waardevolle spullen hebben moeten afstaan, zoals elektronica, juwelen en contant geld. Vooral voor de kinderen was het een traumatische ervaring.

“Jan's vrouw was logischerwijs erg bang en geschrokken en deed wat haar werd opgedragen”, vertelt een niet bij naam genoemde bron. “De inbrekers gingen naar buiten met elektronische spullen.” Fysiek leed bleef gelukkig bespaard. “Er is nog niemand gearresteerd en het onderzoek is in volle gang”, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Tottenham is op de hoogte van de overval. “We steunen Jan en zijn familie in deze vreselijke tijd”, stelt een zegsman van de Premier League-club.

Vertonghen is zeker niet de eerste voetballer die dit seizoen het slachtoffer van een overval of inbraak is. Crystal Palace-verdediger Mamadou Sakho raakte voor bijna een half miljoen aan juwelen kwijt toen zijn huis het doelwit was van inbrekers. Hij speelde op dat moment een uitwedstrijd tegen Southampton. Aan het begin van het seizoen waren Mesut Özil en Sead Kolisinac het doelwit van twee overvallers in Londen.