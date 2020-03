‘Mourinho heeft het gehad met Ndombele en wil zakendoen in Spanje’

Tottenham Hotspur heeft zijn interesse in Geoffrey Kondogbia opgeschaald naar een urgenter niveau, zo weet Sky Sports zaterdag te melden. Manager José Mourinho heeft de clubleiding dringend verzocht om versterkingen op het middenveld, waardoor the Spurs de al langer bestaande belangstelling voor de controlerende middenvelder van Valencia intensiveren.

Kondogbia wordt door Steve Hitchen, hoofd scouting van Tottenham, al meer dan twee jaar gevolgd. De Londenaren beschouwen de verdedigende middenvelder al sinds het einde van 2017 als een mogelijke opvolger van Moussa Dembélé, zo meldde Sky Sports bijna 2,5 jaar geleden al. Dembélé speelt sinds januari 2019 voor het Chinese Guangzhou R&F, maar tot een overgang van Kondogbia naar Tottenham kwam het vooralsnog niet.

Tottenham trok afgelopen zomer wél Tanguy Ndombele aan, die voor liefst zestig miljoen euro overkwam van Olympique Lyon. De 23-jarige Fransman heeft in Londen echter nog niet kunnen overtuigen en zat, ondanks de enorme blessuregolf bij Tottenham, negentig minuten op de bank bij de uitschakeling van the Spurs in de Champions League tegen RB Leipzig (3-0). Mourinho heeft het vertrouwen in Ndombele, die niet geldt als 'zijn' aankoop, naar verluidt definitief opgezegd.

Valencia besloot Kondogbia in 2018 voor 22 miljoen euro over te nemen van Internazionale, nadat de inmiddels 27-jarige Fransman op huurbasis een uitstekende indruk achterliet in de sinaasappelstad. Kondogbia geldt al bijna drie seizoenen als vaste basisspeler van de club, al houden blessures de verdedigende middenvelder geregeld aan de kant. Dit seizoen stond hij zeventien keer op het veld in LaLiga-wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde.