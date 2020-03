Martin Braithwaite als enige Barcelona-speler opgesloten in desolaat hotel

Martin Braithwaite van Barcelona mag vanwege het coronavirus het Sofía-hotel in de gelijknamige stad niet uit. De kersverse aanwinst van de Catalanen, die op 20 februari overkwam van CD Leganés, moet in afwachting van het nieuws over het coronavirus met zijn vrouw en drie kinderen in het hotel blijven, terwijl de andere Barcelona-spelers allen thuis in quarantaine zitten.

Omdat Braithwaite pas zo kort in de Catalaanse hoofdstad is, heeft de 28-jarige Deen nog geen huis gevonden in de omgeving. Daarom woont de aanvaller tijdelijk in het Sofía-hotel, dat gelegen is op enkele honderden meters van het Camp Nou. Nu de Spaanse overheid vanwege de onverwachts snelle opmars van het coronavirus verregaande maatregelen heeft aangekondigd, mag Braithwaite het hotel niet meer uit.

De vleugelspits houdt in het vijfsterrenhotel Sofía momenteel zijn conditie op peil door gebruik te maken van de fitnessfaciliteiten van de accommodatie. Het Sofía-hotel heeft zwaar te lijden onder het coronavirus, dat toeristen weghoudt uit Barcelona: momenteel zijn slechts 9 van de 465 kamers bezet. Het aantal coronabesmettingen in Spanje liep zaterdag op tot 5.700. Daarvan zijn ongeveer 200 mensen overleden. De regering riep vrijdag de noodtoestand uit.

Braithwaite staat net drie weken onder contract van Barcelona, dat hem mocht aantrekken in verband met een speciale regel van de Spaanse voetbalbond. Die schrijft voor dat clubs uit LaLiga ook na de transferperiode nog een speler mogen aantrekken, indien er sprake is van een zwaar blessuregeval. In de zaak van Barça ging het om Ousmane Dembélé, die vanwege het afscheuren van zijn hamstring de rest van het seizoen aan zich voorbij moet laten gaan.