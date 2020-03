‘PSG wacht niet op rechtszaak en laat Neymar met aanzienlijke korting gaan’

Niets lijkt een terugkeer van Neymar naar Barcelona nog in de weg te kunnen staan, zo meldt Julien Laurens zaterdag. De doorgaans goedgeïnformeerde journalist van ESPN stelt dat Paris Saint-Germain klaar is met de dreigementen van de 28-jarige Neymar, die naar de FIFA wil stappen om een transfer te forceren. PSG wil dat niet afwachten en verlaagt de vraagprijs van Neymar naar verluidt tot 150 miljoen euro.

Neymar zinspeelt al tijden op een hereniging met Barcelona, waar hij tussen 2013 en 2017 onder contract stond, alvorens hij voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain verkaste. Gedurende de hele zomer van 2019 ondernam Barça diverse pogingen om Neymar terug te halen, maar PSG hield de Braziliaan in de Franse hoofdstad. Volgens ESPN komt daar komende zomer verandering in, omdat technisch directeur Leonardo nu bereid is om Neymar te verkopen.

Leonardo ziet er volgens de berichten geen heil in om Neymar nog langer tegen diens zin in bij PSG te houden. Aanvankelijk wilden de Parijzenaars zijn aankoopbedrag terugverdienen, maar nu kunnen geïnteresseerde clubs tegen een 'gereduceerd tarief' van 150 miljoen euro toeslaan. Leonardo heeft daarbij intern direct de kanttekening geplaatst dat Kylian Mbappé, de andere sterspeler van PSG, onder geen beding mag vertrekken. Beide aanvallers hebben een contract tot medio 2022.

In januari doken via het Spaanse Sport geruchten op dat Neymar een rechtszaak tegen zijn eigen werkgever overweegt, teneinde een doorbraak in zijn voortslepende transfersoap te forceren. Neymar en zijn advocaten zouden zich daarbij willen beroepen op Artikel 14 van het FIFA-reglement. Dat houdt in dat een speler tegen de betaling van een door de FIFA te bepalen schadevergoeding zijn club mag verlaten, indien de 'beschermende periode' van drie jaar voorbij is. Komende zomer loopt die periode voor Neymar af en zou hij zich kunnen beroepen op het genoemde artikel, waarna hij zichzelf zou kunnen 'uitkopen' bij PSG.