Enorme boost lonkt door coronacrisis voor Barcelona in cruciale fase

Momenteel wordt er vanwege de coronacrisis niet gevoetbald in Spanje, maar de media in het Zuid-Europese land rekenen erop dat het seizoen op enig moment toch nog wordt vervolgd. Barcelona maakt op dit moment nog kans op de titel in LaLiga en de eindzege in de Champions League en heeft in het restant van het seizoen mogelijk nog de beschikking over een geheim wapen: Luis Suárez.

Suárez is sinds begin dit kalenderjaar uit de roulatie met een knieblessure en leek daardoor dit seizoen geen rol van betekenis meer te kunnen spelen voor Barcelona. Door de uitbraak van het coronavirus in Europa liggen de Spaanse competitie en Champions League momenteel echter stil, waardoor de Uruguayaanse aanvaller geen wedstrijden van Barcelona hoeft te missen. Suárez herstelt echter voorspoedig en kan de Catalaanse grootmacht mogelijk sneller dan verwacht weer van dienst zijn, zo stelt AS.

De Madrileense sportkrant stipt vanavond aan dat Suárez zijn zinnen heeft gezet op het tweede duel van Barcelona met Napoli in de achtste finales van de Champions League. De terugwedstrijd tussen Barcelona en Napoli stond oorspronkelijk voor aankomende week op de planning, maar de UEFA besloot deze vanwege het coronavirus een streep te zetten door alle wedstrijden in de Champions League.

AS denkt dat de return tegen Napoli nu wél haalbaar moet zijn voor Suárez, tegen de tijd dat het voetbal in Europa weer op gang komt, en spreekt van een ‘boost’ voor Barcelona. Aanvankelijk stond de spits begin januari voor een revalidatieperiode van vier maanden, waardoor hij normaliter in april weer zou moeten kunnen voetballen. Trainer Quique Setién van Barcelona zal tegen Napoli hoe dan ook moeten puzzelen: Arturo Vidal en Sergio Busquets zullen geschorst zijn, terwijl winteraanwinst Martin Braithwaite niet speelgerechtigd is. De heenwedstrijd eindigde vorige maand in Italië een een 1-1 gelijkspel.