‘UEFA onderzoekt verrassende mogelijkheid om EK eerder te kunnen spelen’

Hoewel de UEFA officieel nog niets naar buiten heeft gebracht, lijkt niemand er meer vanuit te gaan dat het Europees Kampioenschap in 2020 door het coronavirus nog volgens de reguliere planning gespeeld kan worden. Het meest genoemde alternatief in de media, waaronder zaterdag nog door The Independent, is om Euro 2020 volgend jaar zomer in te halen. Volgens The Telegraph onderzoekt de UEFA echter de mogelijkheid om het EK nog dit jaar te spelen.

De UEFA heeft voor aanstaande dinsdag een 'emergency meeting' belegd, zo weet de Britse krant. Vertegenwoordigers van de 55 voetbalbonden die de UEFA telt zullen via een videoconferentie overleggen over de mogelijkheid om het EK te verplaatsen. Daarbij wordt nu december 2020 als serieuze optie genoemd, waarmee het toernooi een vergelijkbare startdatum zou krijgen als het WK 2022 in Qatar, dat door de extreme hitte in het land óók in december van start gaat.

Het EK moet volgens de reguliere planning op 12 juni van start gaan in het Stadio Olimpico in Rome. Nu het professionele voetbal in heel Europa stilligt, zal de maand juni naar alle waarschijnlijkheid worden benut om de nationale voetbalcompetities af te maken. Ook de Europa League en Champions League zouden in die maand hun ontknoping kunnen krijgen; ook daarover wordt dinsdag vergaderd door de UEFA.

Mocht het EK daadwerkelijk verplaatst worden naar december (en mogelijk een deel van januari 2021), dan zal het toernooi voor het eerst in zijn geschiedenis het reguliere voetbalseizoen splitsen. De nationale voetbalcompetities, die zoals het nu lijkt in september aan hun nieuwe seizoen moeten beginnen, zullen een relatief lange stop moeten inlassen om ruimte te bieden aan het Europese eindtoernooi. Dat betekent automatisch dat het seizoen 2020/21 mogelijk eveneens tot en met juni zal duren.

In Engeland bestaat bij de clubs inmiddels grote twijfel of de Premier League in april wel weer van start kan gaan. De competitie ligt in ieder geval tot 3 april stil, in afwachting van de ontwikkelingen rondom corona. Paul Barber, de algemeen directeur van Brighton & Hove Albion, heeft inmiddels laten weten dat het 'onwaarschijnlijk' is dat de Premier League volgende maand kan worden hervat. "Maar onze prioriteit is om het seizoen in elk geval af te maken. Dat is wat alle clubs willen en dat is wat de fans willen."