Gitzwart seizoen Fenerbahçe naar dieptepunt met wanprestatie tegen negental

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een wanprestatie van jewelste geleverd. De grootmacht uit Istanbul verloor met 1-0 bij Konyaspor, voorafgaand aan de wedstrijd de nummer zestien van de Süper Lig. Fenerbahçe speelde in totaal 29 minuten tegen tien man en 20 minuten tegen negen man, maar wist desondanks niet te scoren tegen de laagvlieger. Sterker nog: Fenerbahçe schoot in Konya geen enkele keer op doel. Deniz Türüc en Ferdi Kadioglu deden als invallers mee bij Fenerbahçe, dat nu al liefst zeven wedstrijden op rij niet heeft gewonnen in de Süper Lig.

De TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) besloot als één van de weinige voetbalbonden om het competitieprogramma niet te schrappen vanwege de coronacrisis, maar de wedstrijd in Konya werd vanavond wel afgewerkt zonder publiek. Bij Fenerbahçe moest Kadioglu weer genoegen nemen met een plek op de reservebank, nadat hij vorige week in het thuisduel met Denizlispor (2-2) voor het eerst basisspeler was in de competitie. De weer fitte Garry Rodrigues kon na een maand afwezigheid wel weer rekenen op een basisplaats bij Fenerbahçe, terwijl de van een schorsing teruggekeerde Türüc als reserve terugkeerde in de wedstrijdselectie.

Fenerbahçe speelde een ronduit dramatische eerste helft in Konya en keek halverwege verdiend tegen een 1-0 achterstand aan. Het enige doelpunt voor rust werd gemaakt door Riad Bajic en was van grote schoonheid. De Bosnische aanvaller van Konyaspor nam de bal na zwak verdedigen van Jailson vanaf een meter of twintig in één keer op de schoen en zag de bal uiteindelijk buiten het bereik van doelman Harun Tekin binnenvallen. Konyaspor had overigens al veel eerder in de wedstrijd op voorsprong kunnen komen. Ömer Ali Sahiner leek Tekin te kloppen met een kopbal, maar arbiter Hüseyin Göcek en de videoscheidsrechter (VAR) oordeelden dat de bal de doellijn niet volledig was gepasseerd.

Fenerbahçe stelde daar in de eerste heft niets tegenover en mocht van geluk spreken dat de schade voor rust niet verder opliep. Interim-trainer Zeki Murat Göle bracht direct na rust Türüc binnen de lijnen voor Mehmet Ekici, terwijl na ruim een uur voetballen ook Mevlüt Erdinç als vervanger van oudgediende Emre Belözoglu zijn rentree maakte bij Fenerbahçe. Tussendoor had Bajic een uitgelezen mogelijkheid gekregen om de voorsprong voor Konyaspor te verdubbelen: de doelpuntmaker gleed de bal na een voorzet van Nejc Skubic rakelings naast. Fenerbahçe kwam in de tussentijd niet verder dan twee betrekkelijk gevaarloze kopballen, van respectievelijk Miha Zajc en Tolga Cigerci.

Het bezoek uit Istanbul werd halverwege de tweede helft echter een handje geholpen door Skubic. De Sloveense rechtsback van Konyaspor werd met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd, nadat hij Türüc, zonder dat de bal in de buurt was, aan het shirt had getrokken. De arbitrage had sowieso zijn handen vol aan de thuisploeg, want het wegsturen van Skubic gebeurde nadat Göcek voor de vijfde maal een speler van Konyaspor op de bon had geslingerd. Ook Konyaspor-trainer Bülent Korkmaz ontving nog een gele kaart na het wegsturen van Skubic, vanwege commentaar op de arbitrage.

Fenerbahçe zette Konyaspor met een man meer stevig vast op eigen helft en werd dertien minuten voor tijd nóg verder in het zadel geholpen door de thuisploeg. Ditmaal was het Ali Sahiner die zich halverwege de helft van Konyaspor vergreep aan Dürüc en met tweemaal geel kon inrukken. Rodrigues had vrijwel onmiddellijk erna de gelijkmaker op het scorebord kunnen brengen, maar hij schoof de bal na een lage voorzet van Mauricio Isla rakelings naast. Zeven minuten voor tijd mocht vervolgens ook Kadioglu nog opdraven bij Fenerbahçe. De voormalig NEC’er deed in totaal bijna een kwartier mee, want Göcek trok liefst zes minuten blessuretijd bij. Fenerbahçe had zo alle gelegenheid om een gelijkmaker te forceren, maar Konyaspor hield uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig stand tegen een zielloos Fenerbahçe.

Door het verlies wordt de sportieve situatie van Fenerbahçe steeds zorgwekkender. De Gele Kanaries staan weliswaar nog altijd redelijk stevig op een zevende plaats in de Süper Lig, maar de achterstand op de bovenste ploegen wordt steeds groter. Morgen is het Super Sunday in Turkije, met Trabzonspor - Istanbul Basaksehir en Galatasaray - Besiktas op het programma. Trabzonspor en Istanbul Basaksehir kunnen beide met zeges een gat van liefst vijftien punten slaan met het ploeterende Fenerbahçe.