Ciro Immobile slaat ongenadig terug na ‘coronagrap’: ‘D*ckhead, f*ck off!’

Ciro Immobile heeft op zijn Instagram Stories hard uitgehaald naar de Britse celebrity en tv-arts Christian Jessen. Laatstgenoemde zei donderdag op het Engelse radiostation Fubar Radio dat 'de Italianen corona gebruiken om even te kunnen stoppen met werken en een lekker lange siesta te houden'. Dat schoot bij Immobile volledig in het verkeerde keelgat.

Jessen leek zijn uitlatingen met een kwinkslag te doen. "Dit is misschien een beetje racistisch om te zeggen, en ik moet waarschijnlijk mijn excuses aan gaan bieden ervoor, maar denk je niet dat ze het gebruiken als excuus?", zo vroeg de tv-arts, bekend van het programma Embarrassing Bodies zich af op de radio. "Ik denk dat het een epidemie is die meer in de pers speelt dan in werkelijkheid. Ik bedoel, als je nadenkt over griep, zonder te zwaarmoedig te worden, doodt griep elk jaar duizenden mensen."

Immobile reageert zaterdag furieus op de uitlatingen. "Ga dat maar vertellen aan de familieleden van overleden mensen, of mensen die momenteel vechten voor hun leven in het ziekenhuis, d*ckhead!", zo staat zaterdagavond in het Italiaans te lezen op de Instagram Stories van de dertigjarige aanvaller. "Ik vertel je dit recht uit mijn hart: f*ck off!"

Het Italiaanse voetbal is, net als dat in bijna heel Europa, stil is komen te liggen door de uitbraak van het coronavirus. Tot nu toe was Immobile bezig aan een uitzonderlijk sterk seizoen: de 39-voudig Italiaans international staat met 27 doelpunten uit 26 wedstrijden bovenaan de topscorerslijst van de Serie A. Ook op de ranking van de Gouden Schoen, de prijs voor topscorer van Europa, prijkt de naam van Immobile bovenaan. Alleen Robert Lewandowski (Bayern München) blijft met 25 goals enigszins in zijn spoor, Cristiano Ronaldo (Juventus) volgt met 21 goals op plek 3.