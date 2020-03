‘Juventus zet zinnen op transfer van 28 miljoen euro met Chelsea’

Maurizio Sarri zet in op een hereniging met Emerson Palmieri, zo verzekert de Daily Express dit weekeinde. De oefenmeester had de vleugelverdediger in het verleden al onder zijn hoede bij Chelsea en wil naar verluidt volgend seizoen bij Juventus weer met hem samenwerken.

Emerson werd halverwege het seizoen 2017/18 voor ongeveer twintig miljoen euro door Chelsea opgepikt bij AS Roma. De linksback speelde eerst een halfjaar onder Antonio Conte en kreeg daarna op Stamford Bridge te maken met Sarri. Laatstgenoemde deed in alle competities in 27 wedstrijden een beroep op Emerson en heeft in de gaten hoe de verdediger inmiddels op een zijspoor is beland in Londen.

Emerson begon het seizoen onder Frank Lampard nog wel als basisspeler, maar de laatste weken kwam de geboren Braziliaan, die zijn interlands voor Italië speelt, nauwelijks meer voor in de plannen van de Chelsea-manager. Lampard geeft op de linksbackpositie doorgans de voorkeur aan Marcos Alonso, terwijl César Azpilicueta op de rechterflank zeker is van zijn plek. Zodoende is een zomers vertrek van Emerson na dit seizoen goed denkbaar volgens de Daily Express.

Volgens de krant houdt Juventus de situatie rondom de 25-jarige Emerson al maandenlang in de gaten en kan Chelsea spoedig een bod van ongeveer 28 miljoen euro verwachten uit Italië. Alex Sandro is dit seizoen bij Juventus onder Sarri op de linksbackpositie onomstreden, maar achter de ervaren Braziliaan is de spoeling dun, waardoor de zomerse komst van Emerson reëel zou zijn. Het contract van de back bij Chelsea loopt na dit seizoen nog twee jaar door.

Lampard zou ondertussen bij de clubleiding van Chelsea al hebben aangedrongen op de komst van Ben Chilwell. De 23-jarige linksback van Leicester City beschikt over voldoende ervaring in de Premier League en is inmiddels ook international van Engeland. Alex Telles van FC Porto is volgens Goal na Chilwell Lampards tweede optie.