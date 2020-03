Krijgt de Eredivisie een vrouwelijke trainer? ‘Ik zou in gesprek gaan’

Sarina Wiegman zou zeker welwillend staan voor het trainerschap bij een club in het betaald voetbal. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is geboren en getogen in Den Haag en kreeg in een interview met Omroep West de vraag of ze in zou gaan op mogelijke avances van ADO Den Haag, waar nu Alan Pardew voor de selectie staat.

“Ik zou wel in gesprek gaan”, vertelt Wiegman zaterdag aan de regionale omroep. “Uiteindelijk wil je altijd weten wat de visie van de club is. Dat weet je natuurlijk enigszins al. Je wilt weten welke voorwaarden er zijn, hoe de toekomst eruitziet en met welke budgetten je werkt. Dus ik zou zeker een eerste gesprek aangaan.”

“En naar aanleiding daarvan kijken: wat verwachten ze van mij als coach, wat verwacht ik van de club”, legt Wiegman uit. “En ook: als je de eerste vrouw bent, komt er een hoop bij kijken. Hoe ga je daar mee om? Hoe je het wendt of keert, ik kan wel net doen alsof het niets teweeg zou brengen, maar dat zou het zeker wel doen.”

De vijftigjarige Wiegman was tussen 2007 en 2014 al voor ADO werkzaam. Na twee periodes als assistent-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen werd de oud-voetbalster in januari 2017 aangesteld als bondscoach. In 2017 werd het EK in eigen land veroverd en afgelopen zomer werd de WK-finale van de Verenigde Staten verloren.