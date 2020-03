Premier League-speler haalt vernietigend uit: ‘Ik ben niet eens getest’

Angelo Ogbonna baalt stevig van de manier waarop het coronavirus wordt bestreden in Engeland. Pas vrijdag werd door de Engelse voetbalbond besloten tot minstens 3 april een streep te zetten door het speelschema in de Premier League en lagere divisies. Volgens Ogbonna, verdediger van West Ham United, liep Engeland daarmee achter de feiten aan.

Diverse Europese topcompetities hadden het voetbal eerder deze week al geschrapt, maar de Engelse voetbalbond ging pas rijkelijk laat overstag. Nadat Arsenal-manager Mikel Arteta donderdagavond positief was getest op het longvirus, werd vrijdagochtend een spoedvergadering belegd door de Premier League, waarin uiteindelijk het besluit werd genomen om de competities op diverse niveaus voorlopig stil te leggen.

Ogbonna vindt dat men in Engeland veel te lang gewacht heeft met reageren op het coronavirus. "Ik ben blij en opgelucht dat alles nu opgeschort is, inclusief de de wedstrijden in de lagere divisies. Het leek wel alsof ze zo’n serieus probleem wilden negeren", vertelt de Italiaanse verdediger van West Ham United zaterdag in gesprek met de Corriere delle Sera.

Ogbonna gaat zelfs een stapje verder door te stellen dat het 'een probleem is dat geïntegreerd in de Engelse mentaliteit'. "Ze herkennen nog steeds niet het gevaar van een virus dat binnen enkele seconden kan worden doorgegeven als je niet oplet", vervolgt Ogbonna. De verdediger speelde vorige week zondag met West Ham United nog tegen Arsenal, enkele dagen nadat laatstgenoemde club in de Europa League tegenover het Griekse Olympiakos Piraeus had gestaan.

Enkele dagen na Arsenal - West Ham United werd bekend dat Evangelos Marinakis, de eigenaar van Olympiakos Piraeus, besmet was met het coronavirus. Als reactie daarop werd de midweekse inhaalwedstrijd tussen Manchester City en Arsenal geschrapt. "Het is compleet onacceptabel dat onze wedstrijd tegen Arsenal wel gewoon door kon gaan. Ze hadden net tegen Olympiakos Piraeus gespeeld, een club waarvan de eigenaar net positief was getest op het coronavirus”, vervolgt Ogbonna briesend.

"Het is bijna alsof ze wachtten op een sterfgeval, voordat ze in actie wilden komen", aldus Ogbonna, die tot slot ook nog kritisch is over het feit dat hij zelf nog niet is getest op het coronavirus. "Ik ben niet eens getest of op een andere manier nagekeken. Dat is eens temeer een bewijs dat er op een heel oppervlakkige manier mee wordt omgegaan."