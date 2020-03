Barcelona kan fors verdienen aan alom begeerde ‘Cucu’

Marc Cucurella heeft zich in kijker van tal van Europese clubs gespeeld, zo verzekeren diverse media in Spanje zaterdag. De veelzijdige linkspoot, die op tal van posities uit de voeten kan, is dit seizoen door Barcelona aan Getafe uitgeleend en kan zijn eigenlijke werkgever uit Catalonië in de zomer een leuk bedrag opleveren.

Chelsea, Napoli, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen zouden de verrichtingen van Cucurella naar verluidt nauwgezet volgen. Getafe zal zeer waarschijnlijk de optie tot koop van zes miljoen euro lichten, maar dat is niet het enige bedrag dat Barcelona tegemoet kan zien indien de linkspoot nóg een transfer maakt. De clubs kwamen eerder namelijk al de voorwaarden over een definitieve overeenkomst overeen.

Cucu krijgt een transferclausule van 25 miljoen euro als hij een definitief contract met Getafe ondertekent. Indien hij vervolgens getransfereerd wordt, gaat veertig procent van dat bedrag naar Barcelona. De koploper van LaLiga zou niet de intentie hebben om de linksback annex linkermiddenvelder terug naar het Camp Nou te halen, ook al heeft hij een groot aandeel in het sublieme seizoen van los Azulones.

Quique Setién heeft twee linksbacks in zijn A-selectie: Jordi Alba en Junior Firpo. De Spaans international kampte dit seizoen met divers blessureleed, terwijl Firpo in zijn eerste jaar niet altijd een zekere indruk maakt. De aan Schalke 04 verhuurde Juan Miranda staat naar verluitd boven Cucurella in de pikorde indien Barcelona in de zomer een verhuurde speler wil terughalen.

Chelsea wordt al maandenlang met diverse linksbacks in verband gebracht. Ook Ben Chilwell en Alex Telles, van respectievelijk Leicester City en FC Porto, zouden bij de club uit Londen in beeld zijn. Marcos Alonso was in januari dicht bij een transfer naar Internazionale, terwijl Emerson Palmieri in de zomer waarschijnlijk naar de Serie A terugkeert.