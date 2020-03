Obi Mikel en Falcao maken krachtig statement daags voor Super Sunday

Tal van Europese competities liggen voorlopig stil vanwege de coronacrisis, maar in Turkije wordt dit weekeinde gewoon gevoetbald. Zondag staan er met Trabzonspor - Istanbul Basaksehir en Galatasaray - Besiktas twee heuse krakers op het programma in de Süper Lig, maar John Obi Mikel en Radamel Falcao kijken allesbehalve reikhalzend uit naar Super Sunday.

Turkije is met vijf geregistreerde coronabesmettingen nog relatief gevrijwaard gebleven van het coronavirus, maar volgens Mikel, momenteel met Trabzonspor koploper in de Süper Lig, had de Turkse voetbalbond er goed aan gedaan de competitie per direct stil te leggen. "Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me niet op mijn gemak en wil niet voetballen in deze situatie", schrijft de Nigeriaanse middenvelder zaterdag via Instagram.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Trabzonspor 25 15 7 3 31 52 2 Medipol Basaksehir 25 15 7 3 25 52 3 Galatasaray 25 14 7 4 24 49 4 Sivasspor 25 14 7 4 19 49 5 Alanyaspor 26 12 7 7 19 43 6 Besiktas 25 13 4 8 8 43 7 Fenerbahçe 25 11 7 7 13 40 8 Göztepe 25 9 7 9 -1 34 9 Gaziantep BB 26 8 8 10 -5 32 10 Denizlispor 26 8 7 11 -8 31 11 Gençlerbirligi 26 7 7 12 -11 28 12 Antalyaspor 25 6 9 10 -15 27 13 Kasımpaşa 26 7 5 14 -12 26 14 Yeni Malatyaspor 25 6 7 12 -1 25 15 Rizespor 25 7 4 14 -16 25 16 Konyaspor 25 4 11 10 -13 23 17 Ankaragücü 26 5 8 13 -22 23 18 Kayserispor 25 4 7 14 -35 19

"Iedereen zou op dit moment, in deze zware tijd, thuis moeten zitten met familie en geliefden. Het seizoen zou moeten worden stopgezet nu de wereld zulke turbulente tijden meemaakt", aldus Mikel. Het krachtige statement van de middenvelder kan rekenen op veel steun. "Je hebt gelijk, John. Het leven is belangrijker dan voetbal", schrijft Falcao, aanvaller van Galatasaray, bijvoorbeeld onder het bericht van Mikel. Ook oud-topspits Didier Drogba mengt zich in de discussie: "Woorden van wijsheid", schrijft de Ivoriaan.

De wedstrijden in de Turkse competitie worden weliswaar allemaal zonder publiek afgewerkt, maar de voetbalbond ziet nog geen reden om het speelprogramma af te blazen. Zodoende zal Mikel morgenmiddag (14.00 uur) met koploper Trabzonspor thuis tegen runner-up Istanbul Basaksehir spelen, terwijl Falcao met de nummer drie Galatasaray Besiktas ontvangt (17.00 uur).