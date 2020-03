Luuk de Jong doet dringende oproep vanuit Sevilla

Luuk de Jong doet een oproep aan iedereen. De aanvaller van Sevilla en het Nederlands elftal hoopt dat iedereen in deze grotendeels voetbal- en sportloze periode zijn verantwoordelijkheid neemt en de aanbevelingen van de autoriteiten opvolgt.

“Niet kunnen voetballen en trainen is voor ons allemaal ontzettend zwaar”, benadrukt De Jong in een videoboodschap op het twitteraccount van Sevilla. “Maar je gezondheid staat voorop. Ik hoop dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, thuisblijft en de aanbevelingen van de autoriteiten opvolgt. Ik blijf in elk geval thuis.”

Sevilla en De Jong speelden exact een week geleden de laatste wedstrijd. Mede dankzij een doelpunt van de Nederlander eindigde de visite aan Atlético Madrid in een 2-2 gelijkspel. Het Europa League-duel met AS Roma van donderdagavond werd uitgesteld en dat geldt ook voor de komende twee speeldagen in LaLiga.