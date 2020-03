‘Sorry Liverpool, maar het seizoen moet dan nietig worden verklaard’

De Premier League leek lang een van de weinige competities te worden waar dit weekend nog gevoetbald zou worden. Nadat er coronagevallen werden vastgesteld bij onder meer Arsenal en Chelsea, volgde donderdag alsnog het besluit dat de Engelse competities in ieder geval tot 3 april zijn stilgelegd. Karen Brady, de vicevoorzitter van West Ham United, waarschuwt zaterdag in een open brief in The Sun dat het seizoen 2019/20 mogelijke helemaal uit de boeken geschrapt wordt.

In een brief getiteld ‘Sorry Liverpool, maar de Premier League moet nietig verklaard worden als er niet meer gespeeld kan worden’, schetst zij het noodscenario waarbij het voetbal mogelijk tot juni, juli of later stilgelegd moet worden. De start van het aankomende seizoen zou daarmee in gevaar kunnen komen, waardoor er volgens haar naar andere oplossingen gekeken moet worden. Liverpool heeft op dit moment nog maar twee overwinningen nodig voor de eerste landstitel in dertig jaar.

“Stillegging of afgelasting van de competitie is altijd een zekerheid geweest. De mogelijkheid dat alle niveaus van de Engelse voetbalpiramide, waaronder de Premier League, geannuleerd moeten worden en het seizoen nietig moet worden verklaard als de spelers niet kunnen meer kunnen spelen, kan niet worden genegeerd”, schrijft Brady in haar brief.

Daily Telegraph openbaart scenario bij abrupt stoppen van Premier League

“De Premier League hoopt dat een pauze van drie weken, met ingang van vandaag, ervoor zorgt dat de competitie in de toekomst hervat kan worden. Mogelijk blijft dit echter bij een droom. Dus wat gaat er gebeuren als de competitie niet afgemaakt kan worden? Aangezien dit invloed heeft op zowel de Premier League, als de andere Engelse competities, is de enige logische oplossing om het hele seizoen nietig te verklaren. Wie weet wie er gedegradeerd of gepromoveerd zouden zijn als niet alle wedstrijden zijn gespeeld?”, gaat Brady verder. West Ham moet momenteel zelf vrezen voor degradatie: de Londenaren staan in punten gelijk met nummer achttien Bournemouth.

“Een enorme klap voor Liverpool, dat wellicht worden beroofd van hun eerste landstitel in dertig jaar tijd. Dit alles zal door de Premier League en de clubs worden besproken tijdens een spoedoverleg volgende week”, sluit Brady af. Fans van the Reds hoeven volgens de Daily Telegraph overigens niet voor een dergelijk scenario te vrezen. De krant berichtte eerder op de zaterdag al dat het aannemelijk is dat de clubs er akkoord mee zullen gaan om de titel aan Liverpool te geven als er dit seizoen niet meer gespeeld kan worden.