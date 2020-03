De Boer: ‘Hij komt van Ajax, er wordt zeker wat van hem verwacht’

Noa Lang mocht voor de winterstop even aan het grote werk ruiken bij Ajax. Na de komst van Ryan Babel werd echter besloten om het talent voor de rest van het seizoen uit te lenen aan FC Twente, waar hij wekelijks in de Eredivisie kan spelen. Ronald de Boer denkt dat het een goed idee is geweest van de Amsterdammers om Lang op huurbasis weg te sturen.

“Ja, heel goed. Ajax heeft Babel gehaald, je hebt Quincy Promes, Dusan Tadic en nog wel een paar die op die positie kunnen spelen. Ik begrijp het idee heel goed”, legt hij uit aan Voetbal International. “Het is een jong talent, voor de ontwikkeling van zo’n jongen is het dan niet goed als hij een tijd tussen wal en schip belandt. Ik denk dat FC Twente, een ploeg die wil voetballen, dan een goede stap is.”

Lang weet zich bij zijn nieuwe werkgever meteen te onderscheiden, zo heeft De Boer al gezien. “Ik was laatst bij Vitesse - Twente, toen vond ik hem een hele volwassen indruk maken. Hij was de gevaarlijkste man van Twente, dat zegt wel iets. Hij is op de goede weg, is al een aantal keer belangrijk geweest. Je moet die jongen ook even de tijd geven.”

De oud-international maakte in het verleden zelf ook de gang van Ajax naar FC Twente, om vervolgens weer terug te keren in Amsterdam. De Boer weet dus met welke veranderingen Lang te maken krijgt: “Het schept verwachtingen als je van Ajax komt. Ze denken: het is zo'n Amsterdammertje met bluf, al is hij een Rotterdammer. Er wordt zeker wat van hem verwacht.”