Madueke zet na contractverlenging razendsnel volgende stap

Noni Madueke sluit zich definitief aan bij de A-selectie van PSV, zo maken de Eindhovenaren zaterdagochtend bekend via de officiële kanalen. Voor de achttienjarige aanvaller betekent dit een snelle volgende stap in zijn ontwikkeling, aangezien hij eerder deze week zijn contract nog verlengde tot medio 2024.

Madueke maakte in de winterstop de overstap van PSV Onder-19 naar Jong PSV, waar hij al snel zoveel indruk maakte op trainer Ernest Faber dat hij mee mocht met het winterse trainingskamp naar Qatar. Niet lang daarna volgde ook zijn officiële debuut in de hoofdmacht en de teller staat op dit moment op vier wedstrijden in de Eredivisie voor de jonge aanvaller.

“Ik heb ontzettend veel zin om bij het eerste aan te sluiten. Ik ga mijn best doen voor het team, doelpunten maken en ik hoop het publiek te vermaken. Ik wil trainer Ernest Faber bedanken voor het vertrouwen dat hij direct aan me heeft gegeven. Hij liet me debuteren en later ook mijn basisdebuut maken. Ik heb veel te danken aan de trainer”, vertelt Madueke over zijn nieuwe stap.

De jongeling is sinds medio 2018 actief bij de Eindhovenaren, die hem destijds overnamen van Tottenham Hotspur. Madueke liet the Spurs met deze keuze teleurgesteld achter, terwijl hij ook een aanbieding van Manchester United naast zich neerlegde.