‘Als een Nederlandse topclub informeert, denk ik daar zeker over na’

Wesley Hoedt was in het verleden een belangrijke speler bij Lazio en de verdediger heeft in dienst van Southampton ook in de Premier League gespeeld. Dit seizoen is hij echter actief bij de Belgische subtopper Antwerp FC, dat hem huurt van the Saints. Hoedt had een dergelijke stap een aantal jaar geleden nog niet in gedachten.

“Als je op je twintigste regelmatig in de Serie A speelt, twee jaar later in Oranje debuteert en vervolgens een transfer naar de Premier League maakt, verwacht je niet dat je een paar jaar later verhuurd wordt aan Antwerp FC”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Hoedt maakte de gang naar Antwerpen nadat hij in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Celta de Vigo had gespeeld.

Bij Southampton was hij in de laatste weken van 2018 zijn basisplaats kwijtgeraakt na de komst van manager Ralph Hasenhüttl. “Het was niet zo dat ik blind wilde tekenen. Als je bij Southampton onder contract staat en ervoor bij Celta en Lazio hebt gespeeld, is een transfer naar België een onverwachte en niet een meteen voor de hand liggende”, gaat hij verder.

Hoedt ligt nog tot medio 2022 vast bij Southampton, al heeft Antwerp wel een optie tot koop in de huurovereenkomst weten te bedingen. De verdediger sluit een terugkeer op de Nederlandse velden, waar hij in dienst van AZ zijn doorbraak beleefde, echter ook niet uit: “Maar het is geen absolute must. Dat heeft ook met de vele kunstgrasvelden te maken, dat vind ik niet aantrekkelijk. Maar als een Nederlandse topclub informeert, zou ik daar zeker over nadenken.”