Lang wendde zich tot Ten Hag: ‘Ik vind dat ik daar een tijdje was uitgeleerd'

Noa Lang wordt door Ajax tot het einde van het seizoen verhuurd aan FC Twente. De twintigjarige aanvaller was namens de Tukkers tot dusver goed voor een doelpunt in zeven officiële wedstrijden. In gesprek met Ajax TV geeft Lang te kennen dat hij op eigen verzoek de overstap naar FC Twente maakte en dat de periode in Enschede tot dusver uiterst waardevol is.

“In Qatar werd bekendgemaakt dat Ryan Babel naar Ajax kwam. Dus voor mij werden de speelminuten minder en ik heb toen tegen de trainer gezegd: ‘Oké, laat me dan het seizoen ergens anders afmaken, zodat ik vlieguren maak in de Eredivisie in plaats van bij Jong Ajax’. Ik vind dat ik daar een tijdje was uitgeleerd. De trainer was het daar mee eens, hij gaf aan dat hij ervoor openstond en dat het goed voor me was. Maar als ik bij Ajax had willen blijven, was dat ook goed geweest”, vertelt Lang. Hij overlegde met stiefvader Nourdin Boukhari, die assistent-trainer is bij Jong Sparta Rotterdam, over de opties voor een huurperiode.

“Met hem heb ik erover gesproken, hij vond het een goed idee. Hij probeerde me nog even over te halen om naar Sparta te komen, maar dat werd ‘m niet. Hij geeft me veel tips wat ik beter kan doen. Iedereen hamert er de laatste tijd op dat ik mijn kansen moet afmaken”, gaat de jonge aanvaller verder. Hij merkt een redelijk groot verschil tussen Ajax en FC Twente. “Ajax is de top van Europa, al is het de laatste tijd wat minder. Het verschil is groot, we hebben hier een redelijk jong team. Ik ben een van de jongste, maar allemaal in de twintig. Het is anders voetballen, je moet strijden voor de bal. Je rent achter de bal aan, bij Ajax heb je doorgaans meer balbezit.”

“Erik ten Hag heeft me meegegeven dat ik beter moet omschakelen en keihard moet werken, dat ik niet alleen in beweging aan de bal ben. Ik denk dat het goed gaat. Hij verwacht meer doelpunten en assists, dat moet nog wel beter”, vertelt Lang. Er wordt opgemerkt dat hij ‘rustiger’ lijkt. “Ja, dat klopt. Afgelopen weekend heb ik weer een momentje gehad dat breed werd uitgepakt in de media en werd overdreven, maar dat is bij mij altijd het geval", doelt hij op de kritiek die hij kreeg wegens zijn reactie na een wissel in de wedstrijd tegen Vitesse (1-0 nederlaag). "Verder merk ik dat deze periode goed voor me is, ik krijg een beetje rust in mijn hoofd en dat is goed voor me. Ik leer te beseffen wat ik moet doen om de top te halen, dat er meer bij komt kijken dan leuk voetballen.”