Italianen zijn overtuigd van Denzel Dumfries

Lazio en Luiz Felipe naderen een overeenkomst over een nieuw contract. Daarmee wimpelen de Romeinen de belangstelling van Juventus voor de in Brazilië geboren centrumverdediger af. (Diverse Italiaanse media)

De band tussen PSV en AC Milan zou door de overeenkomst over Ricardo Rodríguez uitstekend zijn. De kans is groot dat er tegelijkertijd gesproken gaat worden over een definitieve transfer van de Zwitser. (Calciomercato)