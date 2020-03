Spelersvakbond pleit voor ‘lastig’ besluit van UEFA: ‘Dat wordt een strijd’

Het is momenteel uitermate discutabel of het EK komende zomer zal worden afgewerkt na de uitbraak van het coronavirus. Steeds meer berichten wijzen erop dat het toernooi met een jaar uitgesteld zal worden, zodat alle competities in principe afgemaakt kunnen worden. Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, noemt dit in gesprek met de NOS de enige juiste beslissing die de UEFA kan nemen.

De UEFA vergadert dinsdag over het al dan niet doorgaan van het EK. "Het is onverstandig om in juni het EK te spelen. In China werd de coronacrisis na het nemen van rigoureuze maatregelen pas na drie maanden minder. Wij zitten nu drie maanden voor het EK. Praktisch gezien wordt het lastig. Het is vrijwel onmogelijk om het EK op een normale manier te organiseren. Ik zie het somber in”, stelt Levchenko. Hij begrijpt dat er bij de UEFA financiële belangen meespelen.

"Maar we hebben het over een virus dat zo veel levens kost. Steeds meer voetballers raken ook besmet. Eigenlijk is er geen argument om het EK wel te laten doorgaan. Ik hoop dat alle betrokkenen dat begrijpen”, gaat Levchenko verder. Hij voorziet dat de regeringen weleens dwars kunnen gaan liggen als de UEFA besluit om het EK wel te laten doorgaan. “Het kan zomaar gebeuren dat regeringen de vliegvelden dichtgooien. Dan moet de UEFA wel gehoorzaam zijn.”

Het eventueel uitstellen van het EK levert de UEFA ook andere problemen op, daar in de zomer van 2021 ook het EK voor vrouwen, de finales van de Nations League en het WK voor clubs op het programma staan. “De FIFA zal alles doen om dat EK dan tegen te werken. Dat wordt een strijd. Niet voor de eerste keer. Dan gaan we bloed zien, figuurlijk dan.”