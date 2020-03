Opmerkelijke vondst van politie betekent slecht nieuws voor Ronaldinho

Ronaldinho ziet nog altijd vast in de Paraguayaanse gevangenis op verdenking van het reizen met een vals paspoort. De oud-middenvelder lijkt nu volgens berichtgeving in Braziliaanse en Paraguayaanse media nog dieper in de problemen te zijn gekomen door een vondst van de politie in het huis van Dalia López. De zakenvrouw zou Ronaldinho en diens broer Roberto de valse paspoorten hebben verstrekt.

In de woning van López, die niet thuis was, zijn volgens Marcelo Pecci verschillende objecten en documenten gevonden. “We hebben bewijs verzameld dat ons kan helpen in het onderzoek”, laat Pecci, de leider van het onderzoek, weten aan ABC. De voornaamste vondst in het huis van López in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción zijn vier- tot zesduizend ballen met het hoofd van Ronaldinho. Uit foto’s die op social media circuleren, blijkt dat hiervoor dezelfde foto is gebruikt als op het vervalste Paraguayaanse paspoort van Ronaldinho.

Stunning. Paraguayan police search the home of entrepreneur Dalia Lopez, accused of having given Ronaldinho & his brother the fake Paraguayan passport. Cops find footballs with Dinho's face on them, THE SAME IMAGE USED ON THE PASSPORTS!! https://t.co/MSuXvg5H6P — Euan Marshall (@euanmarshall) March 13, 2020

In Braziliaanse en Paraguayaanse media wordt gesuggereerd dat de vondst van de politie meer slecht nieuws betekent voor Ronaldinho, daar het een bewijs zou vormen voor het feit dat hij met een via López verkregen vals paspoort Paraguay binnenkwam. De oud-aanvaller van onder meer Paris Saint-Germain, Barcelona en AC Milan werd twee weken geleden opgepakt, omdat de politie vermoedde dat hij en zijn broer Roberto met een vervalst Paraguayaans paspoort het land zouden zijn binnengekomen. Ronaldinho moest in Paraguay zijn om een boek te promoten en een gezondheidscampagne te ondersteunen.

Ondertussen neemt Ronaldinho in de Paraguayaanse gevangenis deel aan voetbaltoernooien, zo blijkt uit beelden die zijn opgedoken op social media. Een politie-agent zou hem schoenen hebben geleend, waarna hij in een 11-2 overwinning tijdens een vijf-tegen-vijf-wedstrijd acht doelpunten en drie assists zou hebben verzorgd. In eerdere berichtgeving werd overigens gesteld dat er was afgesproken dat Ronaldinho niet mocht scoren om het eerlijk te houden, maar daar is klaarblijkelijk geen sprake van geweest. De overwinning van het team van Ronaldinho zou voor hem en zijn ploeggenoten zestien kilo speenvarken hebben opgeleverd.