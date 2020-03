Daily Telegraph openbaart scenario bij abrupt stoppen van Premier League

Liverpool lijkt zich hoe dan ook te kunnen opmaken voor de eerste landstitel in dertig jaar, zo schrijft de Daily Telegraph op basis van bronnen binnen de Engelse voetbalbond (FA). Er wordt in Engeland rekening gehouden met een scenario waarin de Premier League dit seizoen niet meer kan worden hervat. Omdat Liverpool zo’n forse voorsprong heeft, wordt het aannemelijk geacht dat Liverpool in dit geval het kampioenschap krijgt toegekend.

De voorsprong van Liverpool op naaste achtervolger Manchester City bedraagt 25 punten en the Reds hebben in principe nog twee overwinning nodig om de landstitel veilig te stellen. Door het gat acht de Daily Telegraph het niet waarschijnlijk dat de andere clubs Liverpool de titel zullen weigeren. De Premier League ligt in ieder geval tot 3 april stil, maar intern zou er al rekening gehouden worden met een scenario waarin er nog langer niet gevoetbald kan worden. Er zouden stemmen opgaan om in juni en juli de huidige jaargang af te maken en om in 2021 en 2022, tot het WK in Qatar, de seizoenen over een kalenderjaar af te werken.

Een probleem is echter dat de nodige contracten in juni aflopen en de huidige situatie de fitheid van de spelers ernstig zal aantasten, waardoor er sprake is van competitievervalsing. De Daily Telegraph noemt het abrupt stoppen van de Premier League overigens ‘niet minder chaotisch’, met name door de vraag wie er in een dergelijke situatie promoveren en degraderen. Er bestaat momenteel een suggestie dat West Bromwich Albion en Leeds United, momenteel de leiders in de Championship, in dat scenario promoveren en de Premier League volgend seizoen met 22 deelnemers wordt afgewerkt. De EFL Cup wordt dan geschrapt, om ruimte te creëren in het speelschema en aan het einde van het seizoen degraderen er vijf in plaats van drie clubs.

De Champions League-plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld als vorig seizoen, wat betekent dat Liverpool, Manchester City, Chelsea en Tottenham Hotspur opnieuw in het miljardenbal zullen spelen. Er wordt tegelijkertijd een verlengde voorronde in het leven geroepen, waaraan de huidige nummer drie van de ranglijst, Leicester City, mag deelnemen. Er wordt overigens geacht dat Manchester United, Wolverhampton Wanderers en Sheffield United, momenteel hoger geplaatst dan Tottenham, hiermee niet akkoord zullen gaan.