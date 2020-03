Bram Nuytinck merkt ‘verschrikkelijke situatie’: ‘Het is een heel rare tijd’

Bram Nuytinck speelt voor het Italiaanse Udinese en merkt hoe het leven in Italië door de uitbraak van het coronavirus compleet tot stilstand is gekomen. De 29-jarige verdediger spreekt van een ‘verschrikkelijke situatie’ en denkt dat dezelfde maatregelen vroeg of laat getroffen zullen worden in Nederland. “Het is heel raar om te zien dat het leven totaal is gestopt”, geeft Nuytinck te kennen in gesprek met De Telegraaf.

In Udine ging het leven aanvankelijk gewoon door, waardoor de restaurants open waren en de mensen nog de terrasjes bevolkten. Daar is begin deze week verandering in gekomen, toen Italië volledig op slot ging. “Het is uitgestorven op straat, iedereen zit binnen”, zegt Nuytinck, die alleen thuis zit nu er bij Udinese ook niet meer getraind wordt. “Ik ben sindsdien alleen even de deur uit geweest om in de supermarkt wat eten te halen.”

“Ik ben voor de maatregel inging nog gauw naar de club gegaan en heb allemaal fitnessapparatuur hiernaar toe gesleept. Ik had al een hometrainer thuis staan, dus ik werk een heel programma af om fit te blijven”, gaat de 29-jarige verdediger, sinds 2017 speler van Udinese, verder. “Sowieso leef ik heel gedisciplineerd volgens een vast schema, ook al zit ik hier in mijn eentje. Ik sta elke dag op dezelfde tijd op en eet op vaste tijdstippen. Ik vind het belangrijk om er een routine in te houden.”

Nuytinck houdt er rekening mee dat hij zijn vriendin een maand niet kan zijn, nadat zij anderhalve week terugging naar Amsterdam en daar ook nog even in thuisisolatie moest om te kijken of ze geen symptomen kreeg. “Het is een stomme situatie, maar de gezondheid staat voorop. Daar heb ik alle begrip voor. Het is een verschrikkelijke situatie hier in Italië, zoveel mensen die ziek zijn en zoveel mensen die overlijden. Heel triest. In mijn omgeving zijn geen mensen overleden, maar het komt heel dichtbij als je de berichten leest over de Serie A-spelers die zijn besmet met het virus. Het is een heel rare tijd en ik denk dat de huidige situatie nog wel een tijdje gaat duren.”