Bosz voorspelt transfer: ‘Wat zeg ik: meer nog dan honderd miljoen’

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz draaide de afgelopen weken uitstekend en is nog in de race in de Europa League en DFB Pokal, terwijl in de Duitse Bundesliga een vijfde plaats wordt bezet. Kai Havertz is dit seizoen een van de grote blikvangers aan de zijde van die Werkself en werd reeds gelinkt aan een vertrek, met onder meer Bayern München als geïnteresseerde partij. Bosz voorspelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Havertz komende zomer ‘een transfer van honderd miljoen euro’ gaat maken.

“We nemen nooit gas terug, leunen niet achterover om uit één verdwaalde counter te scoren. Het is: overal volle bak vooruit. Gyrano Kerk bij FC Utrecht kreeg laatst lof, want hij had 25 sprints tegen Ajax. Onze aanvallers zitten bijna elke wedstrijd boven de 40”, stelt Bosz over zijn eigen ploeg. De oefenmeester noemt het veelzeggend dat Havertz op pas twintigjarige leeftijd bezig is aan zijn vierde seizoen in de Bundesliga. “In Duitsland ziet hem als een wonderkind. Hij komt uit Aken, loopt hier sinds zijn achtste. Fijne jongen om mee te werken. Intelligent. Hij speelt ook piano.”

“Zijn maatje Julian Brandt verkochten we vorige zomer aan Borussia Dortmund. Werd Havertz ineens nog meer dé blikvanger. Er kwam veel op hem af voor de winterstop. We verloren de derby bij 1.FC Köln en drie dagen later ook thuis van Hertha BSC. Floot ineens het hele stadion hem uit. Daar was-ie kapot van. 'Waarom haten mensen mij?' Dan is-ie gewoon ook nog een joch van twintig en leg je uit: ze haten je niet, maar dit is hoe het gaat”, gaat de oefenmeester verder. Havertz, die bij Bayer Leverkusen nog vastligt tot medio 2022, speelde dit seizoen tot dusver 34 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten en 8 assists verzorgde.

“In de winterstop hebben we beelden laten zien dat-ie te weinig in de zestien kwam. Nu doet hij dat weer vaker. Zijn aandeel in goals en assists schiet weer omhoog. Hij is komende zomer niet te houden. Dat wordt een transfer van honderd miljoen. Wat zeg ik: meer nog dan honderd miljoen”, voorspelt Bosz. Hij geniet ervan om spelers op een andere positie te kunnen proberen, wat doorgaans in samenspraak met assistent Hendrie Krüzen tot stand komt. “Kwame Quansah was spits bij Ajax, bij Heracles werd hij onder Hendrie en mij verdedigende middenvelder. Lasse Schöne: controleur bij Ajax. Daley Sinkgraven van offensieve middenvelder naar linksback. Kai Havertz speelde tegen Frankfurt nu voor het eerst als spits.”