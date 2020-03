‘Feyenoord moet clubrecord verpulveren voor opvolger van Berghuis’

In Roemeense media werd afgelopen week melding gemaakt van de concrete belangstelling van Feyenoord voor Dennis Man. De 21-jarige buitenspeler van FCSB zou bij de Rotterdammers de opvolger van Steven Berghuis moeten worden. Telekom Sport meldt nu dat Feyenoord heel diep in de buidel moet tasten voor Man, daar FCSB-voorzitter Gigi Becali vijftien miljoen euro voor hem wenst te incasseren.

Bij Feyenoord houdt men rekening met het vertrek van Berghuis, die al verschillende keren heeft laten doorschemeren dat hij eventueel wel oren heeft naar een nieuw buitenlands avontuur. Spy News en Telekom Sport wisten te melden dat Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger voor de huidige aanvoerder terecht is gekomen bij Man. Spy News maakte zelfs melding van een gesprek tussen vertegenwoordigers van de vleugelaanvaller en Feyenoord.

In navolging van de Roemeense media kwam ook het doorgaans goed ingevoerde Twitter-account Feyenoord Transfermarkt met beelden van een ontmoeting tussen Feyenoord-scout Steven Aptroot en vertegenwoordigers van SPOCS Global Sports Consultants in een Italiaans restaurant in Boekarest, waarbij ook Man zou zijn aangeschoven. Man zou wel oren hebben naar een transfer naar Feyenoord, alleen lijkt de vraagprijs van FCSB voorlopig een groot probleem te vormen.

Becali, de flamboyante preses van FCSB, verlangt een bedrag van vijftien miljoen euro, waardoor Feyenoord zijn clubrecord zal moeten breken. Marcos Senesi, afgelopen zomer aangetrokken voor zeven miljoen, is voorlopig de duurste aanwinst in de clubhistorie. Het contract van Man bij FCSB loopt nog tot medio 2022. De viervoudig Roemeens international speelde dit seizoen tot dusver 24 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 assists en 4 doelpunten.