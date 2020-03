Hyun-Jun Suk eerste besmette speler in het Franse profvoetbal

ESTAC Troyes maakt vrijdagavond melding van twee besmettingen met het coronavirus binnen de club. De Franse club noemt geen namen, maar L’Est Éclair weet te melden dat het om Hyun-Jun Suk gaat. De besmettingen bij de huidige nummer vier van de Ligue 2 zijn de eerste coronagevallen in het Franse profvoetbal.

In een statement op de officiële website wordt gemeld dat een speler van de eerste selectie en een jeugdspeler positief getest zijn op het coronavirus. De twee spelers zitten inmiddels thuis in quarantaine en ESTAC Troyes benadrukt dat men in medisch opzicht nauwlettend de richtlijnen in de gaten houdt. De Franse club noemt geen namen, maar de regionale krant L’Est Éclair heeft informatie dat het hier in ieder geval om Suk gaat.

De Zuid-Koreaanse aanvaller maakte aanvankelijk geen deel uit van de selectie voor de wedstrijd tegen Le Mans, die pas vrijdag afgelast werd. Suk voelde zich al een paar dagen niet goed, waardoor men besloten heeft om hem te testen op het coronavirus. Uiteindelijk is vrijdagavond gebleken dat Suk daadwerkelijk besmet is met het coronavirus. De 28-jarige Suk, die in het verleden voor Ajax en FC Groningen speelde, keerde in januari terug bij ESTAC Troyes, dat hem overnam van Stade Reims.

Naast de eerste besmetting in het Franse voetbal, is vrijdagavond tevens het eerste coronageval vastgesteld in het Duitse profvoetbal. SC Paderborn communiceert via de officiële kanalen dat Luca Kilian positief getest is op het coronavirus. Eerder op de dag werd ook gevreesd dat trainer Steffen Baumgart besmet was, maar de testen vielen bij hem negatief uit.