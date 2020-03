‘Dubbele gevoelens’ bij Kieft: ‘Dat is én vermoeiend én het slaat nergens op’

PSV bracht afgelopen week het nieuws naar buiten dat Roger Schmidt vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer wordt. De 53-jarige Duitse oefenmeester neemt aan het einde van het seizoen het stokje over van Ernest Faber, die sinds het vertrek van Mark van Bommel als interim-trainer fungeert. Wim Kieft heeft ‘dubbele gevoelens’ bij de aanstelling van Schmidt, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

“Een aantal jaren geleden werd bijzonder opgewonden gedaan over trainers uit het buitenland en met name die uit Duitsland afkomstig waren”, zo verwijst Kieft naar de tijd ‘dat het Nederlands voetbal op zijn gat lag’ en Schmidt gelinkt werd aan Ajax en Oranje. “Gelukkig gingen Ajax en Oranje niet door en werd die buitenlandse fabel doorgeprikt bij Ajax door Peter Bosz en Erik ten Hag met een finale Europa League en halve finale Champions League. En Ronald Koeman reikte met het Nederlands elftal tot de finale van de Nations League.”

“Aan de andere kant spreekt de manier van voetballen die Schmidt voorstaat erg aan. Zijn voetbalfilosofie is gebaseerd op dynamisch aanvallend voetbal met veel en snel druk zetten naar voren door het hele elftal”, gaat de oud-spits verder. Hij wil de filosofie van Schmidt overigens niet ‘nieuw’ of ‘modern voetbal’ noemen. “Dat is én vermoeiend én het slaat nergens op. Co Adriaanse liet AZ al op die manier voetballen.”

Kieft voorspelt een ‘cultuuromslag’ voor PSV, daar hij de Eindhovenaren afgelopen jaren ‘vooral reactievoetbal vanuit een gesloten defensie’ zag spelen, en denkt dat het spel 'heel leuk' kan worden. “Overigens zijn de geluiden dat PSV al zolang met Schmidt bezig is, alles uit de kast heeft gehaald en hem voor de neus van grote Europese topclubs heeft weggekaapt slechts praatjes voor de buitenwacht. Als hij echt zo succesvol zou zijn geweest de laatste jaren – na Leverkusen ging hij naar China en moest daar vertrekken – dan had Schmidt ongetwijfeld voor die echte Europese grootmacht gekozen.”