Gerbrands ziet keuze ‘tussen twee kwaden’: ‘Dat is een keuze van de KNVB’

Door de uitbraak van het coronavirus is de Eredivisie voorlopig opgeschort. Het betekent dat er in ieder geval tot 31 maart niet gevoetbald zal worden, al is het nog maar de vraag of de competitie aan het eind van deze maand wel hervat kan worden. Toon Gerbrands, algemeen directeur bij PSV, benadrukt dat het niet zomaar mogelijk is om in de zomermaanden door te voetballen.

“De seizoenkaarten zijn betaald, evenals sponsorruimten. De grote clubs kunnen tegen een stootje. In de horeca vallen bedrijven om, nu bezoekers vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wegblijven. Zeker in de Eerste Divisie kan het hard gaan met clubs die het nu al moeilijk hebben”, begint Gerbrands in gesprek met de Volkskrant. Hij stelt dat komende maandag besloten wordt hoe de trainingsschema’s op de jeugdacademie en voor de profs eruit komen te zien.

“Hoeveel wedstrijden gaan we nog spelen? Met of zonder publiek en wat is de invloed op de competitie? Ik hoef niet uit te leggen dat Feyenoord-Ajax in een lege Kuip een andere dimensie krijgt. Wij spelen drie keer thuis, het maakt nogal verschil of we in een vol stadion spelen of niet”, benadrukt de algemeen directeur van PSV. Gerbrands geeft aan dat er niet zomaar doorgevoetbald kan worden, indien het EK met een jaar wordt opgeschoven. “In juni geeft Guus Meeuwis diverse concerten in het Philips Stadion, Vitesse kan wellicht niet beschikken over de GelreDome.”

“Het inkrimpen of afschaffen van de play-offs is een optie, al is dat uiteindelijk een keuze van de KNVB. Het betekent wel dat minder clubs in aanmerking komen voor Europees voetbal of promotie naar de Eredivisie”, gaat Gerbrands verder. “Het is kiezen tussen twee kwaden. Je krijgt een aparte periodisering. Gelukkig hebben we in Nederland wel een duidelijke lijn getrokken en blijven de omstandigheden voor alle clubs zoveel mogelijk gelijk.”