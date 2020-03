Geïmponeerde Ten Hag voegt ‘tijdelijke assistent’ definitief toe aan staf

Winston Bogarde wordt definitief toegevoegd aan de staf van de hoofdmacht van Ajax, zo weet De Telegraaf vrijdagavond te melden. De 49-jarige oud-verdediger zat afgelopen week als vervanger van Christian Poulsen op de reservebank tijdens het uitduel met sc Heerenveen (1-3 overwinning) en maakte ‘indruk’ op Erik ten Hag. De hoofdtrainer van Ajax heeft daarom besloten Bogarde definitief toe te voegen aan zijn staf.

Poulsen zat afgelopen week preventief in quarantaine, omdat hij in contact was geweest met iemand die besmet was met het coronavirus. Ook inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een fysiotherapeut moesten uit voorzorg thuisblijven, maar kregen geen gezondheidsklachten. Assistent-trainer Poulsen, die zich deze week weer heeft gemeld bij Ajax, werd tijdens de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen vervangen door Bogarde.

De Telegraaf stelt dat de oud-verdediger van onder meer Ajax, AC Milan, Barcelona en Chelsea een ‘goede indruk’ heeft gemaakt op Ten Hag. “Op de televisiebeelden was te zien dat hij veelvuldig en nadrukkelijk met Ten Hag in gesprek ging”, zo klinkt het. Bogarde, die sinds juli 2017 assistent-trainer is bij Jong Ajax, wordt ‘intern geprezen om zijn bijdrage’, waarop Ten Hag uiteindelijk besloten heeft hem te belonen.