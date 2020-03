Dusan Tadic wijst duidelijk verbeterpunt aan om tot ‘pak schaal’ te komen

Ajax slaagde er een week geleden in om op bezoek bij sc Heerenveen met 1-3 te winnen. De zege in Friesland vormde voor de Amsterdammers een afsluiting van een moeizame periode, waarin de formatie van trainer Erik ten Hag geëlimineerd werd in de Europa League en TOTO KNVB Beker. Dusan Tadic, in Heerenveen goed voor twee doelpunten, wijst in gesprek met Ajax TV een verbeterpunt aan om in het competitieslot de landstitel veilig te stellen.

“Je hebt altijd een beter gevoel na een overwinning, dat is belangrijk. We moeten er alles aan doen om dit gevoel vast te houden. De mentaliteit was goed, dat moeten we hebben en dit was goed voor het team. We moeten doorgaan, de spirit is goed”, begint Tadic. De Servische aanvaller was in Heerenveen goed voor twee doelpunten, die daarmee zijn seizoenstotaal op zestien treffers in alle competities bracht. “In een moeilijke periode moeten leiders opstaan. We hebben een sterke ploeg, maar we moeten het samen doen. Tot december hebben we goed voetbal gespeeld en was de chemie goed. Dat komt vanzelf terug.”

Ajax kende na de winterstop een bijzonder moeizame periode, met, naast de eliminatie in de Europa League door Getafe en in de TOTO KNVB Beker door FC Utrecht, nederlagen tegen Heracles Almelo (1-0) en AZ (0-2). De Amsterdammers gaan in de Eredivisie nog aan kop, doordat het doelsaldo beter is dan dat van AZ. “Je moet alle wedstrijden winnen, wij zijn Ajax. Eén wedstrijd verliezen is al niet mogelijk. Al helemaal als je dan vier wedstrijden verliest, dat is écht niet mogelijk.”

“We hebben nog negen wedstrijden te gaan, negen finales. Iedere wedstrijd moeten we alles geven, we willen kampioen worden. Wij willen pak schaal”, benadrukt Tadic, die vervolgens de vraag krijgt wat Ajax nog kan verbeteren. “We hebben een goede spirit, doen dingen samen en dat is het belangrijkste. Dan komen we in de wedstrijd. Tegenstanders willen tegen ons scoren uit counters en standaardsituaties. We moeten proberen dat te stoppen.”