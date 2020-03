Ronaldo: ‘Ik spreek vandaag niet tot jullie als voetballer'

De uitbraak van het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en heeft ook de voetbalwereld vrijwel volledig tot stilstand gebracht. Cristiano Ronaldo komt vrijdagavond via social media met een uitgebreide reactie op de huidige crisis. De Portugese sterspeler van Juventus roept in een bijzonder statement op om vooral de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te volgen.

“De wereld gaat op dit moment door een hele moeilijke periode en dit eist de ultieme zorg en aandacht. Ik spreek vandaag niet tot jullie als voetballer, maar als zoon, man en mens, die zich zorgen maakt over de ontwikkelende situatie die de hele wereld in zijn greep houdt. Het is belangrijk dat we de adviezen van de WHO en de regeringen opvolgen om te kunnen omgaan met de huidige situatie”, schrijft Ronaldo op zijn Twitter- en Instagram-account. De post krijgt binnen een uur al bijna drie miljoen likes op het laatstgenoemde medium.

Woensdag werd bekend dat Juventus-verdediger Daniele Rugani positief werd getest op het coronavirus, waarna 121 werknemers van la Vecchia Signora vrijwillig in quarantaine zijn gegaan. Ronaldo verblijft de afgelopen tijd op Madeira, in verband met de beroerte die zijn moeder recent kreeg. De Portugese aanvaller kan voorlopig niet terugkeren naar Italië of Turijn.

“Het beschermen van mensenlevens moet boven alle andere belangen worden gesteld. Mijn gedachten gaan uit naar alle mensen die recent iemand verloren zijn. Ik wil graag mijn solidariteit uitspreken aan de mensen die vechten tegen het coronavirus, zoals mijn teamgenoot Daniele Rugani. Ik steun alle zorgmedewerkers, die hun leven op het spel zetten om de levens van anderen te redden”, zo besluit Ronaldo zijn statement.