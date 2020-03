Morten Thorsby samen met drie ploeggenoten positief getest op coronavirus

Na Manolo Gabbiadini zijn er nog maar liefst vier spelers in de selectie van Sampdoria positief getest op het coronavirus. De club uit Genua communiceert via de officiële kanalen dat Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina en Morten Thorsby, evenals dokter Amedeo Baldari, besmet zijn geraakt. “Ze zijn allemaal in goede gezondheid, thuis in Genua”, schrijft de Italiaanse club in een statement.

Gabbiadini liet donderdag via social media weten dat hij positief getest was op het coronavirus. De 28-jarige spits schreef dat hij in orde was en kreeg de nodige steunbetuigingen vanuit de voetbalwereld. Nu blijkt dat hij niet de enige speler van Sampdoria is die besmet is geraakt met het coronavirus. “Sampdoria wenst te benadrukken dat wel onmiddellijk alle procedures zijn begonnen die bij deze situatie horen: de clubkantoren zijn gesloten en de spelers, trainers en werknemers zitten thuis in zelfisolatie”, zo valt op de website van Sampdoria te lezen.

Onder de besmette spelers is Thorsby, die tussen 2014 en 2019 voor sc Heerenveen speelde. De 23-jarige Noorse middenvelder maakte anderhalf jaar geleden transfervrij de overstap naar Sampdoria, waar hij dit seizoen voorlopig vijftien officiële wedstrijden speelde. “De president Massimo Ferrero, de trainers, Claudio Ranieri en de team vragen iedereen om de richtlijnen van de regering te respecteren”, schrijft Sampdoria. “Alles komt goed, als we dit samen doen. Blijf thuis.”