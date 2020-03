Voetbalwereld reageert op coronacrisis: Pogba krijgt lachers op de hand

De uitbraak van het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en heeft ook de voetbalwereld vrijwel volledig tot stilstand gebracht. De Bundesliga werd vrijdagmiddag als laatste grote Europese competitie voorlopig opgeschort. Vanuit de voetbalwereld wordt er via social media op verschillende manieren op de huidige gebeurtenissen gereageerd.

Paul Pogba roept zijn volgers op om de dab te gebruiken om het coronavirus te verslaan en krijgt daarmee de lachers op zijn hand.





#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk