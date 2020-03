Ten Hag krijgt goed nieuws uit ziekenboeg: ‘Ik heb geen last meer’

Zakaria Labyad is klaar voor zijn rentree bij Ajax. De Marokkaanse buitenspeler raakte in de groepsfase van de Champions League geblesseerd tegen Lille OSC en stond maandenlang aan de kant. Via het clubkanaal van Ajax laat hij weten volledig hersteld te zijn. Labyad is aangesloten bij de groepstraining van trainer Erik ten Hag en hoopt snel minuten te maken in een oefenwedstrijd.

“Heel goed”, reageert Labyad op de vraag hoe het met hem gaat. “Ik ben sinds anderhalve week weer volledig bij het elftal. Het gaat de hele goede kant op. Ik heb helemaal geen last meer. Nu is het een kwestie van veel ritme opdoen op de training en oefenwedstrijden. Tot 31 maart kunnen we geen wedstrijden spelen, dus er zal ongetwijfeld wel een oefenwedstrijd tussen zitten.”

Labyad begon in de uitwedstrijd tegen Lille vanuit de basis, maar moest de strijd al vroeg staken. Hij viel uit met een knieblessure en gevreesd werd voor een kruisbandblessure. Onderzoek wees uit dat hij een scheurtje in zijn meniscus had opgelopen. Bijna drie maanden later is de Ajacied hersteld en klaar voor zijn rentree. Eerder deze week bracht Ajax meer goed nieuws uit de ziekenboeg naar buiten.

Joël Veltman raakte begin februari geblesseerd aan zijn knie en zou twee maanden nodig hebben om te herstellen. Hij is inmiddels weer op het trainingsveld verschenen en werkt toe naar zijn rentree. Ryan Babel is volledig hersteld van een kuitblessure, die hem een aantal weken aan de kant hield. David Neres wordt niet voor half april terug verwacht. De Braziliaan staat al maanden buitenspel met een knieblessure.