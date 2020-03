Duitse bond alsnog overstag: Bundesliga per direct stilgelegd

Speelronde 26 van de Bundesliga wordt dit weekeinde toch niet afgewerkt. De Duitse voetbalbond heeft vrijdagmiddag alsnog bekendgemaakt dat de wedstrijden op een ander moment worden ingehaald. Als een van de weinige competities in Europa zou er gevoetbald worden in lege stadions, maar op dat besluit komt de DFB nu terug.

“Na de dynamiek van vandaag met de nieuwe corona-infecties en verdachte situaties in direct verband met de Bundesliga en Tweede Bundesliga heeft het presidium besloten de vandaag te starten 26ste speeldag in beide competities uit te stellen”, zo meldt de Duitse bond middels een statement. De bond maakte vrijdagochtend nog bekend dat de wedstrijden komend weekend gewoon door zouden gaan achter gesloten deuren. Vanaf dinsdag zou de competitie vervolgens worden stilgelegd tot aan 2 april.

Het besluit van de DFB om toch te voetballen leverde veel weerstand op. Onder meer Bayern München-middenvelder Thiago Alcántara uitte zijn ongenoegen op sociale media. De burgemeester van Bremen was het ook niet eens met de beslissing en besloot zelf een streep te zetten door het Bundesliga-duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen. De verwachting was dat tussen de 2.000 en 3.000 supporters zich zouden verzamelen rondom het Weserstadion, waarop werd besloten om het duel af te gelasten.

Karl-Heinz Rummenigge had wel begrip voor het eerdere besluit van de Duitse bond om de wedstrijden door te laten gaan. "Uiteindelijk gaat het in het profvoetbal om de financiën", zo werd de bestuurder van Bayern München vrijdag op een persmoment geciteerd door onder meer Kicker. "Als de televisiezenders niet met geld over de brug komen, dan vormt dat een probleem voor heel veel kleinere clubs. We hebben het in de Bundesliga en 2. Bundesliga over miljoenen. Ik vind het dan ook logisch dat de wedstrijden onder de huidige omstandigheden gewoon doorgaan."