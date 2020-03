Rummenigge prijst ‘logisch besluit’ DFB: ‘We hebben het over miljoenen’

Karl-Heinz Rummenigge heeft begrip voor de beslissing van de DFB om de 26ste speelronde in de Bundesliga doorgang te laten vinden, ook al is er geen publiek welkom in de stadions vanwege de uitbraak van het coronavirus. De voorzitter van Bayern München benadrukt met name het financiële aspect, daar veel clubs in Duitsland belang hebben bij de inkomsten van televisiegelden.

"Uiteindelijk gaat het in het profvoetbal om de financiën", wordt Rummenigge vrijdag op een persmoment geciteerd door onder meer Kicker. "Als de televisiezenders niet met geld over de brug komen, dan vormt dat een probleem voor heel veel kleinere clubs. We hebben het in de Bundesliga en 2. Bundesliga over miljoenen. Ik vind het dan ook logisch dat de wedstrijden onder de huidige omstandigheden gewoon doorgaan."

Mocht een speler of trainer in de Bundesliga besmet raken met het coronavirus, dan zou Rummenigge het volstrekt logisch vinden als de competitie alsnog wordt stilgelegd. "Dan kan er echt niet gespeeld worden." De Bayern-preses neemt volgende week dinsdag deel aan het spoedoverleg van de UEFA over de invulling van het restant van het seizoen en het EK. "Het zullen geen gemakkelijke beslissingen worden", verzucht Rummenigge. "Alles zal in ieder geval met de grootst mogelijke gevoeligheid en solidariteit worden benaderd."

Thiago Alcántara liet vrijdag op Twitter een ander geluid horen, want de middenvelder van Bayern snapt niet dat de competitie pas na de 26ste speelronde tijdelijk wordt stilgelegd. "Onverantwoord en roekeloos”, schrijft hij aan zijn volgers. "Laten we eerlijk zijn, er zijn veel grotere prioriteiten dan welke sport dan ook." Bayern is in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin van zaterdag.