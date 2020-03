Weijs doet boekje open over vertrek bij NAC: ‘Dat geld-verhaal is pure onzin’

Willem Weijs heeft in een interview met FOX Sports uitgebreid gereageerd op zijn vertrek bij NAC Breda. De talentvolle trainer werd na het ontslag van Ruud Brood aangesteld als interim-trainer en maakte een goede indruk. NAC stelde vervolgens Peter Hyballa aan, die een samenwerking met Weijs niet zag zitten. Weijs moest van de club vervolgens aan de slag bij het beloftenteam, maar dat weigerde hij. Na diverse gespreken tussen de betrokken partijen werd besloten om Weijs vrij te stellen van zijn werkzaamheden en sindsdien zit hij thuis.

Onder leiding van Weijs boekte NAC verschillende overwinningen en werd er in de TOTO KNVB Beker gestunt tegen PSV. Ondanks de goede prestaties koos de clubleiding voor een nieuwe trainer voor de groep. Hyballa werd aangetrokken en zijn komst leidde het vertrek van Weijs in. “Hyballa wilde gewoon heel graag met zijn eigen technische staf werken. Hij heeft er toen voor gekozen om niet voor mij te kiezen, dat kan. Daar was ik uiteraard niet blij mee.” Vanwege de ervaring van Hyballa had Weijs graag met hem samengewerkt. “Ik heb een keer met hem gesproken. Dat was kort op een zaterdag in Breda”, aldus Weijs. “De maandag erna kreeg ik de boodschap om mijn gezicht daar voorlopig niet meer te laten zien en de taken bij Jong NAC op te pakken.”

De 33-jarige Weijs zag het om verschillende redenen niet zitten om het beloftenteam onder zijn hoede te nemen. “Jong NAC heeft niet echt een trainingsgroep en die wedstrijden worden gevormd door jongens die in het weekend niet hebben gespeeld bij het eerste en jongens die trainen bij Onder-19. Daarnaast is er aan het begin van het seizoen een strategische en voetbaltechnische beslissing genomen om de functie van Jong NAC te laten vervallen”, vertelt Weijs. “Dan komt het op mij raar over als die een paar maanden later weer in het leven wordt geroepen. En in mijn contract stond zwart op wit dat ik gewoon assistent-trainer was van het eerste elftal.” Volgens Weijs kwam het werken bij Jong NAC ook niet goed uit met oog op een trainersopleiding die hij volgt bij de UEFA. “Daarom heb ik aangegeven dat het voor mij niet de juiste oplossing is.”

Weijs wordt in het interview gevraagd naar de geruchten dat hij in de gesprekken met de clubleiding het salaris van een hoofdtrainer had geëist en dat hij erop stond dat zijn visie gebruikt moest worden bij NAC. “Daar is niks van waar”, bijt hij van zich af. “Ik heb nooit een cent extra gevraagd aan de club, omdat ik het vooral als een hele grote eer zag. Ik was er vooral trots op dat ik bij zo’n grote club als NAC interim-trainer mocht zijn. Dat hele geld-verhaal is pure onzin. Het verhaal over het doorzetten van de ‘lijn-Willem Weijs’ klopt niet. Het enige wat ik altijd heb gezegd is dat ik hoopte dat we een fundament hadden neergezet waaraan de volgende trainer verder zou kunnen sleutelen.”