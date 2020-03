Manchester United heeft ‘goud’ in handen: ‘Hij speelt net als De Bruyne’

Owen Hargreaves is zeer onder de indruk van Bruno Fernandes, die in januari door Manchester United voor 55 miljoen euro werd overgenomen van Sporting Portugal. De oud-speler van the Red Devils vergelijkt de Portugese middenvelder met Kevin De Bruyne en is tevens van mening dat de komst van Fernandes voor een veel positievere sfeer heeft gezorgd binnen alle geledingen van de club.

Hargreaves, tussen 2007 en 2011 actief voor Manchester United, zag Fernandes donderdagavond uitblinken tijdens de 0-5 overwinning van Manchester United op LASK Linz in de Europa League. "Als hij de bal krijgt, dan gebeurt er altijd iets. Fernandes is echt los, hij stond alleen in de eerste helft al aan de basis van vijf kansen", aldus de analist van BT Sport. "Hij speelt net als De Bruyne in zijn eigen tempo en doet niets overhaast. Hij weet daarnaast altijd de vrije ruimte te vinden. Hij maakt altijd de juiste keuzes."

Fernandes kwam tot dusver tot negen wedstrijden in het shirt van Manchester United, met drie doelpunten en vier assists als resultaat. De winteraankoop maakte afgelopen zondag veel indruk in de derby met Manchester City, door the Mancunians met 2-0 gewonnen. Fernandes gaf met een bekeken vrije trap over de muur de assist bij de openingstreffer van Anthony Martial. De Portugees werd tegen LASK Linz in de tweede helft afgelost door Andreas Pereira bij een 0-2 tussenstand. Na de wissel maakte het in vorm verkerende Manchester United nog eens drie doelpunten.

Manager Ole Gunnar Solskjaer is ook erg tevreden over de inbreng van Fernandes, zo liet hij weten na de gewonnen wedstrijd tegen Manchester City. "Hij werkt hard, is nederig en heeft de wil om te winnen. Hij beschikt over de X-factor. Hij neemt risico’s, durft te voetballen en is niet bang om fouten te maken", aldus de keuzeheer van de nummer vijf in de Premier League.