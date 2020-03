Burgemeester gaat tegen besluit DFB in en verbiedt Bundesliga-duel

De burgemeester van Bremen heeft een streep gezet door de thuiswedstrijd van Werder Bremen tegen Bayer Leverkusen, zo meldt eerstgenoemde club op zijn website. Beide ploegen zouden maandagavond tegenover elkaar staan in het Weserstadion, maar burgemeester Andreas Bovenschulte acht het niet verstandig om de ontmoeting doorgang te laten vinden, met het oog op de uitbraak van het coronavirus. De maatregel is genomen op dringend advies van Ulrich Mäurer, de Senator van Binnenlandse Zaken van Bremen.

De Bundesliga had eerder al laten weten dat er in de komende speelronde geen toeschouwers welkom zijn in de stadions en dat de competitie vanaf dinsdag tot 2 april wordt stilgelegd. Desondanks is er volgens Kicker in Bremen de verwachting dat tussen de 2.000 en 3.000 mensen zich zouden verzamelen rondom het stadion van Werder Bremen, waar onder meer Davy Klaassen onder contract staat. Derhalve is de ontmoeting met het elftal van trainer Peter Bosz afgelast.

De DFB ging vrijdagochtend in vergadering om de situatie rondom het coronavirus te bespreken. "De uitkomst is dat de DFB gaat voorstellen om de competitie vanaf dinsdag tot en met 2 april stil te leggen", zo liet de Duitse voetbalbond na afloop van de bespreking weten in een verklaring. "Het doel blijft om de competitie voor de zomer af te ronden. We werken nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en en de lokale gezondheidsorganisaties. Het welzijn van de hele bevolking, en dus ook het welzijn van de voetbalfans, is onze topprioriteit."

In Duitsland wordt over het algemeen met verbazing gereageerd op het toch laten doorgaan van de 26ste speelronde in de Bundesliga. Bayern München-middenvelder Thiago Alcántara snapt niet waarom de competitie niet gewoon helemaal wordt stilgelegd. "Onverantwoord en roekeloos", zo schrijft hij vrijdag op Twitter. "Laten we eerlijk zijn, er zijn veel grotere prioriteiten dan welke sport dan ook." De Bundesliga is vooralsnog de enige competitie die nog niet is stilgelegd. In onder meer de Eredivisie, Premier League, Serie A en LaLiga wordt de komende weken niet gespeeld.