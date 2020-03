Thiago Alcantara luidt de noodklok na ‘roekeloos’ besluit Duitse bond

Bayern München-middenvelder Thiago Alcántara heeft zich op Twitter uitgesproken tegen het besluit van de Duitse voetbalbond (DFB) om de wedstrijden in de Bundesliga komend weekeinde gewoon door te laten gaan. Vanwege het coronavirus zijn in de meeste Europese landen de competities stilgelegd. In Duitsland wordt wel gevoetbald, maar zonder publiek.

De Spanjaard uit op sociale media zijn ongenoegen. Op een tweet van Bayern waarin bekend wordt gemaakt dat het duel van Bayern met Union Berlin zaterdag doorgang vindt, reageert Thiago Alcántara ontstemd. “Onverantwoord en roekeloos”, schrijft hij. “Laten we eerlijk zijn, er zijn veel grotere prioriteiten dan welke sport dan ook”, aldus de 28-jarige middenvelder, die op veel steun kan rekenen. In veertig minuten tijd kreeg hij meer dan zesduizend likes en werd zijn tweet bijna tweeduizend keer gedeeld.

Bayern Munich and Spain midfielder Thiago has tweeted about the decision to play football in the Bundesliga this weekend. Thiago called the DFL's decision to play football this weekend irresponsible. pic.twitter.com/LNtraTVIbj — DW Sports (@dw_sports) March 13, 2020

De Bundesliga is vooralsnog de enige competitie waar komend weekeinde gevoetbald wordt. De competities in onder meer Italië, Spanje, Engeland, Portugal, Frankrijk, België en Nederand liggen tot aan minimaal het einde van deze maand stil. De Duitse competitie komt na komend weekeinde stil te liggen, zo werd reeds bekend. Van 17 maart tot 2 april wordt in de Bundesliga niet gespeeld.

“De DFL heeft ons laten weten dat vanaf dinsdag alle Bundesliga-wedstrijden tot minstens 2 april worden afgelast”, zei Karl-Heinz Rummenigge vrijdag tijdens een persconferentie van Bayern. “Niemand kan voorspellen hoe deze situatie met het virus zich gaat ontwikkelen.” Bayern-trainer Hans Flick meldde op het persmoment dat de voorbereiding op het uitduel met Union Berlin ‘heel moeilijk’ was. “Maar uiteindelijk is het een kwestie van mentaliteit. Wedstrijden zonder publiek zijn geen normale wedstrijden. Het is onze taak om het team voor te bereiden en hen te laten focussen op het voetballen.”