‘Angeliño mag dromen van toptransfer na duel met Tottenham Hotspur'

Angeliño, Timo Werner en Dayot Upamecano zijn op de radar van Barcelona verschenen, zo weet Mundo Deportivo te melden. Ramón Planes, de rechterhand van technisch directeur Éric Abidal, was dinsdag aanwezig bij het Champions League-duel tussen RB Leipzig en Tottenham Hotspur om het drietal aan het werk te zien. Voornoemde spelers maakten veel indruk tijdens de eclatante 3-0 overwinning van Leipzig, dat zich met overmacht meldde bij de laatste acht ploegen in het miljardenbal.

Planes werd op het vliegveld van Berlijn gespot door Daniel Gironès, journalist van FOX Sports Latin America. De bestuurder vloog een dag na zijn bezoek aan Leipzig terug naar Barcelona om verslag te doen van zijn bevindingen. Planes had naar verluidt met name interesse in Werner, die wordt gezien als alternatief voor Lautaro Martínez. Laatstgenoemde heeft zich bij Internazionale in de kijker gespeeld van Barcelona, al is het nog de vraag of er daadwerkelijk een bod wordt uitgebracht op de spits.

Werner heeft over belangstelling niets te klagen, want de aanvaller van Leipzig is door BILD al genoemd bij Liverpool, dat zestig miljoen euro zou overhebben voor de transfer. Daarnaast is Werner reeds in verband gebracht met onder meer Bayern München, Manchester United en Real Madrid. Barcelona zoekt al enige tijd naar een opvolger voor Luis Súarez, die vanwege een knieblessure waarschijnlijk niet meer in actie komt dit seizoen. Daarnaast zijn er in de Spaanse media twijfels gerezen over het aanblijven van de inmiddels 33-jarige aanvaller.

Mundo Deportivo brengt het bezoek van Planes ook in verband met Angeliño. De assistent van Abidal zou tijdens zijn vlucht gezelschap hebben gehad van de zaakwaarnemer van de linksback, door Manchester City dit seizoen uitgeleend aan Leipzig, dat een optie tot koop heeft bedongen op de linkspoot. De voormalig PSV’er is deze jaargang één van de uitblinkers van de kwartfinalist in de Champions League. Upamecano staat onderaan het wensenlijstje, zo klinkt het. Barcelona volgt de ontwikkelingen van de centrumverdediger, in het recente verleden ook genoemd bij Arsenal en Bayern, met interesse, maar geeft op het gebied van aankopen de voorkeur aan andere posities in het elftal.