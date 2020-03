Bournemouth-vijftal in quarantaine na verschijnselen van coronavirus

Vijf werknemers van Bournemouth hebben symptomen van het coronavirus, onder wie doelman Artur Boruc. De club laat vrijdag via de officiële kanalen weten dat de vijf zieken in zelfisolatie zijn gegaan. Daarmee volgt de Premier League-club de richtlijnen van de regering. Bournemouth benadrukt dat het vijftal niet positief is getest op het coronavirus.

De club laat middels een statement weten dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden en de nodige maatregelen worden getroffen om de alle werknemers en supporters veilig te houden. Bij Bournemouth staan de Nederlandse internationals Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld onder contract. Zij vertonen geen verschijnselen van het coronavirus.

Donderdagavond werd al bekend dat Arsenal-manager Mikel Arteta besmet is met het coronavirus. De complete Arsenal-selectie is daarop in quarantaine geplaatst. Vrijdagochtend bracht Chelsea naar buiten dat Callum Hudson-Odoi besmet is met het virus. Ook de complete Chelsea-selectie is vervolgens in zelfisolatie geplaatst. Manchester City-verdediger Benjamin Mendy is uit voorzorg in quarantaine geplaatst nadat een familielid met gezondheidsklachten kampte. Donderdag maakte Leicester City-manager Brendan Rodgers bekend dat drie van zijn spelers uit voorzorg in quarantaine zitten.

Vrijdagochtend kwamen de FA, EFL, Premier League en clubs bij elkaar voor een spoedoverleg. De bestuurders waren het unaniem met elkaar eens dat he Engelse voetbal stilgelegd moest worden. Vrijdagmiddag maakten de betrokken bonden bekend dat de Premier League, Championship, League One en League Two tot aan 4 april zijn stilgelegd. Of de competitie daarna hervat kan worden moet worden afgewacht, zo klinkt het.