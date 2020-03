UEFA schrapt duels in Champions League en Europa League

Alle duels in de Champions League en Europa League van volgende week zijn uitgesteld, zo meldt de UEFA vrijdag. Diverse clubs zijn getroffen door het coronavirus en zitten in quarantaine. De Europese voetbalbond heeft nu bepaald dat de wedstrijden van volgende week tot nader orde zijn uitgesteld. Ook de loting voor de volgende rondes van de toernooien zijn uitgesteld.

De wedstrijden Manchester City - Real Madrid, Juventus - Olympique Lyon, Barcelona - Napoli en Bayern München - Chelsea, de returns in de achtste finale van de Champions League, gaan dus niet door. In de Europa League is er een streep gezet door de returns Manchester United - LASK Linz, Shakhtar Donetsk - VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen - Rangers FC, Wolverhampton Wanderers - Olympiacos, FC Basel - Eintracht Frankfurt en FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir. De wedstrijden Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe werden eerder al uitgesteld.

Het is afwachten wanneer de Europese voetbalbond de wedstrijden wil gaan inhalen. Veel clubs hebben te maken met een overvol programma, ook omdat veel nationale competities zijn opgeschort. Mogelijk wordt het EK van deze zomer uitgesteld om ruimte te maken voor alle nationale en internationale wedstrijden. Komende dinsdag vergadert de UEFA over het plan om het EK uit te stellen.