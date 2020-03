Everton volgt voorbeeld Arsenal en Chelsea na symptomen coronavirus

De spelers en trainers van Everton gaan in quarantaine, zo meldt de Engelse club vrijdagochtend in een statement. Een niet nader genoemde speler van het elftal van manager Carlo Ancelotti vertoont namelijk de symptomen van het coronavirus, zo klinkt het. De medische situatie rondom de betreffende speler wordt scherp in de gaten gehouden, voegt Everton daaraan toe.

De A-selectie van Everton wordt verzocht om voorlopig thuis te blijven. De clubleiding van the Toffees neemt de adviezen van de Britse regering en overige instanties ter harte en zal indien nodig verdere maatregelen nemen. Naast het in quarantaine stellen van spelers en trainers is besloten om Goodison Park en het trainingscomplex Finch Farm voorlopig te sluiten.

Het coronavirus-dossier: Premier League komt met officieel statement

Lees artikel

In een eerder stadium maakte Arsenal bekend dat manager Mikel Arteta besmet is met het coronavirus, waardoor hij en zijn spelers voorlopig in quarantaine verblijven. Chelsea heeft dezelfde maatregel genomen nadat duidelijk werd dat Callum Hudson-Odoi besmet is geraakt. In een videoboodschap laat de aanvaller vrijdagochtend weten dat alles voorlopig onder controle is.

De verwachting is dat de Premier League voorlopig wordt opgeschort, op uitdrukkelijk verzoek van de clubs. De Engelse voetbalbond heeft voor vrijdagochtend een spoedvergadering ingelast om de problematiek rondom het coronavirus te bespreken. Vanwege de besmetting van Arteta gaat de uitwedstrijd van Arsenal tegen Brighton & Hove Albion van zaterdag sowieso niet door.