Verrassend besluit in Duitsland om coronavirus; Ligue 1 stopt per direct

De Bundesliga-wedstrijden gaan dit weekend door, zo heeft de Duitse voetbalbond (DFB) bepaald. De DFB heeft daarnaast medegedeeld dat de competitie vanaf dinsdag wordt stilgelegd tot 2 april, een besluit dat voor veel verbazing zorgt in Duitsland. Veel mensen vragen zich op social media af waarom de competitie niet per direct wordt opgeschort. In de Ligue 1 en Ligue 2 in Frankrijk zijn wel alle wedstrijden uitgesteld tot nader orde.

Eerder maakte de DFB al bekend dat de wedstrijden in de Bundesliga zonder publiek zouden worden afgewerkt. Nadat in diverse landen zoals Spanje en Nederland werd besloten de nationale competities tot nader orde te schorsen, leek het erop alsof de DFB ook overstag zou gaan. Nu bepaalt de voetbalbond echter dat er dit weekend 'gewoon' gespeeld gaat worden.

De DFB meldt dat er vrijdagochtend is overlegd. "De uitkomst is dat de DFB gaat voorstellen om de competitie vanaf dinsdag tot en met 2 april stil te leggen", aldus de bond in een statement. "Het doel blijft om de competitie voor de zomer af te ronden. We werken nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en en de lokale gezondheidsorganisaties. Het welzijn van de hele bevolking, en dus ook het welzijn van de voetbalfans, is onze topprioriteit."

Inmiddels is bekend geworden dat er voorlopig geen wedstrijden worden afgewerkt in het Franse profvoetbal. Ook in Frankrijk was het eerst de bedoeling dat de duels zonder publiek zouden plaatsvinden, maar inmiddels is bepaald dat er helemaal niet wordt gespeeld. De Franse voetbalfederatie (FFF) blies donderdag al alle wedstrijden in de lagere divisies af.