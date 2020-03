‘Naderende uitstel van EK verstoort Barcelona-droom Ronald Koeman’

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de kans zeer aannemelijk dat de competities in Europa later eindigen en het EK met een jaar wordt uitgesteld. Een flinke tegenvaller voor Ronald Koeman, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De bondscoach van het Nederlands elftal zou na het eindtoernooi graag aan de slag gaan bij Barcelona. Hij heeft zelfs een clausule in zijn contract bij de KNVB waardoor hij tussentijds naar de Catalaanse grootmacht kan vertrekken.

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma meldde in november vorig jaar bij FOX Sports dat Koeman inderdaad een aparte bepaling in zijn contract met de voetbalbond heeft staan. "Het gaat alleen om Barcelona en alleen om een moment na het EK." Mocht Barcelona inderdaad tussentijds aankloppen voor Koeman, dan zal een afkoopsom moeten worden betaald. Hoogma wilde de hoogte van dat bedrag enkele maanden geleden niet prijsgeven.

Barcelona polste Koeman al in januari, na het ontslag van Ernesto Valverde in het Camp Nou. De oud-international van Oranje ging echter niet in op het aanbod van de koploper in LaLiga. Ook oud-middenvelder Xavi bedankte ondanks enkele gesprekken met de clubleiding voor de eer. Uiteindelijk werd Quique Setién aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar de start van de 61-jarige coach, die een contract heeft tot medio 2022 in Barcelona, wordt niet aangemerkt als bijzonder succesvol. Het is volgens De Telegraaf aannemelijk dat Koeman na dit seizoen weer in beeld komt bij het bestuur, al is het onduidelijk of de bondscoach van Oranje dan wél toehapt.

De twijfel bij Koeman wordt gelinkt aan het feit dat er onduidelijkheid is over het EK, dat op 12 juni begint. L'Équipe wist donderdag te melden dat de UEFA dinsdag op het spoedoverleg gaat beslissen dat het EK naar de zomer van 2021 gaat. In dat geval lijkt de kans zeer gering dat Koeman deze zomer bij Barcelona tekent. Voordeel is echter wel dat de oefenmeester bij een definitief uitstel geen zorgen meer heeft over de beschikbaarheid van de langdurig geblesseerden Memphis Depay en Donyell Malen, daar het nog maar de vraag is of het duo op tijd fit is voor de start van het EK in juni. Daarnaast werd Koeman geconfronteerd met de enkelblessure van Steven Bergwijn, die volgens Tottenham Hotspur-manager José Mourinho dit seizoen niet meer in actie komt.